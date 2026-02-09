אסון בכביש 4: רוכב אופנוע איבד את חייו לאחר שנפגע מרכב

זירת התאונה, הלילה ( צילום: דוברות מד"א )

סמוך לחצות לילה (בין ראשון לשני) התקבל דיווח על רוכב אופנוע שנפצע במהלך הרכיבה בכביש 4 בסמוך למחלף בר אילן.

כוחות גדולים שהוזעקו לזירה העניקו לרוכב האופנוע, גבר כבן 30, טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר תוך כדי פעולות החייאה וכשמצבו מוגדר אנוש, הרופאים בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. אליה צוברי, משה לוי וזאבי פיישמן חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות מספר כלי רכב ואופנוע. הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לרוכב האופנוע (כבן 25) תוך ביצוע פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים תל השומר תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש". פרמדיק מד"א נדים עאסי וחובש בכיר אייל עטיה, סיפרו: "רוכב האופנוע שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות ומאומצות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי, שם נקבע מותו".

זירת התאונה, הלילה ( צילום: איחוד הצלה )

חובשי הצלה שימי ברוורמן ושלמה ברגשטיין דיווחו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים מצאנו רוכב אופנוע, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר טראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".