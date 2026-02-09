נשיא המדינה, יצחק הרצוג הגיע היום (שני) לביקור בזירת הטבח הנוראי בחוף בונדי, שם נפגש עם משפחות הקורבנות וניצולי הפיגוע, וערך טקס זיכרון והתייחדות.

נשיא המדינה הניח זר בשם מדינת ישראל לזכר הנרצחים שנטבחו במהלך מסיבת החנוכה של חסידות חב"ד בחוף, ובסיומו נשא הצהרה לתקשורת.

לאחר הנחת זר הפרחים, אמר הנשיא: "לפני רגע הנחתי כאן בבונדי שתי אבנים שהבאתי עמי מירושלים, עיר הקודש, מארץ ישראל. במסורת היהודית אנו מניחים אבנים על קברים כסמל לנצחיות הזיכרון, למשקל האובדן ולקשר הבלתי ניתן לניתוק בין החיים לבין אלה שאיבדנו.

"האבנים הללו מירושלים - עיר הנצח, בירתנו הנצחית - יישארו כאן בבונדי לעד, לזכרם הקדוש של הקורבנות, וכעדות לכך שהקשרים בין אנשים טובים מכל האמונות והעמים יוסיפו לעמוד איתן מול טרור, אלימות ושנאה, ושביחד נוכל לגבור על הרוע הזה".

"החוף הזה", הוסיף נשיא המדינה הרצוג: "האהוב על העם האוסטרלי, המסמל את הטוב והחופש שבמדינתכם היפה, הפך לזירת מתקפת הטרור הקטלנית ביותר בתולדות אוסטרליה. חמישה עשר בני אדם חפים מפשע, שהתכנסו לציין את חג החנוכה, חג האור, נרצחו באכזריות בידי שני טרוריסטים איסלאמיסטים.

"הקורבן הצעיר ביותר, מתילדה המתוקה, הייתה בת 10 בלבד. המבוגר ביותר היה אלכס קלייטמן בן ה-87, ששרד את השמדת שישה מיליון היהודים בשואה, רק כדי להירצח משום שהיה יהודי, על חופי סידני שבאוסטרליה".

לדבריו: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מכוון ומדויק אל אחיותינו ואחינו היקרים-יהודי אוסטרליה. אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים. הם תקפו את הערכים שהדמוקרטיות שלנו מוקירות: קדושת חיי האדם, חופש הדת, סובלנות, כבוד האדם והכבוד ההדדי. כך פועל הטרור ברחבי העולם, ולמרבה הצער ישראל מתמודדת עם האיום הקטלני הזה כבר עשרות שנים.

"מול הרוע הזה ראינו את הטוב ביותר שבאנושות. לפתע כאן בבונדי, גלשנים הפכו לאלונקות, כאשר אנשים מן השורה הפגינו אומץ יוצא דופן, רצו אל תוך הסכנה והצילו חיים חפים מפשע. לאחר הפיגוע התלכד העם האוסטרלי כולו באבל ובסולידריות עם הקהילה היהודית".

"מדינת היהודים היחידה בעולם, מדינת ישראל, עמדה לצד העם האוסטרלי, ובעיקר לצד יהודי אוסטרליה - כי אנחנו משפחה אחת גדולה, וכאשר יהודי אחד נפגע, כל היהודים חשים בכאבו. זו הסיבה שאני כאן היום - כדי לחבק ולנחם את המשפחות השכולות", הוסיף הרצוג.

הנשיא הדגיש: "אנטישמיות כאן באוסטרליה איננה בעיה יהודית - היא בעיה אוסטרלית ובעיה עולמית. לאורך הדורות דבר אחד התברר: שנאה שמתחילה ביהודים לעולם אינה מסתיימת ביהודים. לכן העלייה הנוכחית באנטישמיות ברחבי העולם היא מצב חירום עולמי - ועל כולנו לפעול כדי להיאבק בה".

"ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום", סיים הרצוג את נאומו.