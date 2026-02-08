אחרי שדווח כי הנשיא הרצוג לא יטוס לאוסטרליה במטוס ראשי המדינה "כנף ציון", בית הנשיא בחר באתיחאד איירווייז (Etihad Airways), מחברות התעופה המובילות שגם זכתה בתואר "חברת התעופה הבטוחה בעולם", להטיס את המשלחת המצומצמת של הרצוג לסידני.

הרצוג המריא היום (ראשון) לביקור ממלכתי באוסטרליה בטיסות מסחריות וללא שימוש במטוס המדינה “כנף ציון”. מדובר במהלך חריג בנוף הביקורים הרשמיים, אך כזה שנובע משילוב של שיקולים מבצעיים וכלכליים מובהקים.

הרצוג צפוי לשהות באוסטרליה חמישה ימים בלבד ולשוב לישראל כבר ביום חמישי הקרוב. לביקור מתלווה משלחת מצומצמת של המוסדות הלאומיים, הכוללת את יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל ויו״ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל׳) דורון אלמוג.

במהלך הביקור יקיים הנשיא מסע הזדהות וחיזוק עם הקהילות היהודיות ברחבי אוסטרליה, ייפגש עם הנהגת יהדות המדינה, ויערוך מפגשים עם משפחות שכולות, פצועים מהפיגוע בבונדיי ביץ' ובני משפחותיהם. בנוסף, ייחשף הנשיא לפעילות הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, בדגש על חיזוק הקהילות היהודיות לנוכח העלייה באירועי האנטישמיות בעולם.

בניגוד לביקורי ראש הממשלה, המלווים לרוב במשלחות רחבות היקף ובאבטחה מורחבת, היקף המשלחת הנשיאותית קטן משמעותית.

על פי דיווח בבלוג התעופה פספורטניוז, גורמים בסביבת בית הנשיא אמרו בחינה שנערכה טרם הנסיעה העלתה כי הפעלת “כנף ציון” לטיסה ארוכה ומורכבת לאוסטרליה הייתה מייקרת את עלות הביקור בכ-3 מיליון שקלים לעומת שימוש במספר טיסות מסחריות סדירות. הפער הכספי, כך נאמר, היה אחד הגורמים המרכזיים בהחלטה.

מעבר לשיקול הכלכלי, גם שיקולים מבצעיים השפיעו על ההחלטה, בין היתר מורכבות המסלול והטיסה הצפויה של ראש הממשלה לוושינגטון שתתבצע ב"כנף ציון". בנוסף, הבחירה של הרצוג בחברה זרה תאפשר לו להגיע לאוסטרליה במסלול יעיל יותר, מעל שמי מדינות שלא נותנות למטוס הרשמי של ישראל לטוס מעליהן.

מבית הנשיא נמסר בסוף השבוע כי "ההחלטות בעניין הטסת נשיא המדינה ואופן ההטסה מתקבלות לאחר בחינה מקצועית של מכלול שיקולים ובהם שיקולים ביטחוניים, ומבצעיים, תוך התחשבות במסלולי הטיסה ושיקולי עלות".