לאחר השריפה הקשה שכילתה את מאפיית המצות המפורסמת 'בורו פארק מצות בעקריי' של משפחת בראון בבורו פארק, נחשף השבוע צד נוסף של חסד ואמונה בלב הקהילה החרדית בניו יורק. לאור המצב הקשה והחשש לאספקת המצות, נרתמה מאפיית המצות של חסידות סאטמר בוויליאמסבורג לעזרה מיידית.

הנהלת המאפייה בסאטמר הודיעה על הקדמת פעילות המאפייה מוקדם מהרגיל, וקלטה אל שורותיה את עובדי המאפייה השרופה, כדי לאפשר להם להמשיך בעבודת הקודש ולמנוע את קריסת מטה לחמם.

ברגע של התעלות, הגיע בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, הידוע בכינויו "בעל האמונה מבורו פארק", אל האדמו"ר מסאטמר כדי להודות לו על הסיוע יוצא הדופן. במהלך המפגש, הגיש הרב ברוין לרבי את הכרטיס שהפך לסמל ומופץ ברבבות עותקים, ובו המסר העוצמתי שמלווה אותו גם ברגעים הקשים:

"כשטוב – הרי זה מהקב"ה, ואם חלילה להיפך – הרי זה שוב מהקב"ה. וכשזה מהקב"ה – הרי זה טוב. אין עוד מלבדו!"

הרבי עיין בכרטיס המיוחד דקות ארוכות, הביע את התפעלותו מעמידתה האיתנה של המשפחה בניסיון, ובירך את בעל המאפייה שיזכה להקים את המקום מחדש בכפל כפליים של הצלחה ושפע.