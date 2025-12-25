כיכר השבת
האש כילתה וסאטמר פתחה את הלב | המפגש המרטיט של 'בעל האמונה' עם הרבי

לאחר שמאפיית המצות המפורסמת נשרפה כליל, חסידות סאטמר פתחה את שעריה והקדימה את הייצור עבור העובדים שנותרו ללא קורת גג • בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, הגיע להודות לרבי והגיש לו את 'כרטיס האמונה' שהפך לסמל בכל רחבי ארה"ב: "גם כשקשה - הרי זה טוב" • חסד וביטחון בתוך האש (חסידים)

הרב חיים ברוין אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר השריפה הקשה שכילתה את מאפיית המצות המפורסמת 'בורו פארק מצות בעקריי' של משפחת בראון בבורו פארק, נחשף השבוע צד נוסף של חסד ואמונה בלב הקהילה החרדית בניו יורק. לאור המצב הקשה והחשש לאספקת המצות, נרתמה מאפיית המצות של חסידות סאטמר בוויליאמסבורג לעזרה מיידית.

הנהלת המאפייה בסאטמר הודיעה על הקדמת פעילות המאפייה מוקדם מהרגיל, וקלטה אל שורותיה את עובדי המאפייה השרופה, כדי לאפשר להם להמשיך בעבודת הקודש ולמנוע את קריסת מטה לחמם.

ברגע של התעלות, הגיע בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, הידוע בכינויו "בעל האמונה מבורו פארק", אל האדמו"ר מסאטמר כדי להודות לו על הסיוע יוצא הדופן. במהלך המפגש, הגיש הרב ברוין לרבי את הכרטיס שהפך לסמל ומופץ ברבבות עותקים, ובו המסר העוצמתי שמלווה אותו גם ברגעים הקשים:

"כשטוב – הרי זה מהקב"ה, ואם חלילה להיפך – הרי זה שוב מהקב"ה. וכשזה מהקב"ה – הרי זה טוב. אין עוד מלבדו!"

הרבי עיין בכרטיס המיוחד דקות ארוכות, הביע את התפעלותו מעמידתה האיתנה של המשפחה בניסיון, ובירך את בעל המאפייה שיזכה להקים את המקום מחדש בכפל כפליים של הצלחה ושפע.

1
רואים מי הרבי של חיים ברוין.
חסיד

