בעולם שבו המודיעין וההבנה של סביבתנו הם כלים קריטיים לביטחון המדינה, אביתר דוד מסתמן כדמות מפתח. בראיון מיוחד הוא מספר על הדרך שעשה מלוחם בשטח ועד להקמת חברה מובילה ללימוד השפה הערבית, המכשירה כיום את דור העתיד של יחידות העילית בצה"ל.

מהטירונות ועד למומחיות ב"אוקיינוס" של השפה

סיפורו של אביתר החל בשנת 2012, אז שירת כחייל ביחידת קרק"ל. הצעה של מפקדו לצאת לקורס ערבית במודיעין שינתה את מסלול חייו. למרות היסוס ראשוני, הוא עבר את המבחנים וגילה עולם שלם. "הכרתי שפה רחבה, גדולה, ממש אוקיינוס," הוא מתאר את המפגש עם הניבים השונים – מהניב הפלסטיני והעזתי ועד לניבים של מרוקו ומצרים.

לאחר שחרורו ב-2014, זיהה אביתר צורך אמיתי בקרב צעירים ללמוד את השפה בצורה מקצועית והקים חברה ללימוד ערבית. כיום, הוא והמורים בחברתו מלמדים בכל רחבי הארץ, כולל פרויקטים רגישים עבור שירות בתי הסוהר, שם הכשירו קציני מודיעין להתנהלות מול אסירים ביטחוניים.

הנוסחה להצלחה: "כמו חדר כושר"

עבור צעירים החוששים מהשפה, לאביתר יש מסר ברור: "אל תפחדו". הוא מדמה את לימוד השפה לאימון גופני: "זה בדיוק כמו חדר כושר. כמה שתתאמן, ככה תוכל לדבר כמו שצריך".

לדבריו, המפתח לדיבור רהוט הוא שילוב של כללים דקדוקיים, אוצר מילים והגייה נכונה. הוא ממליץ לתלמידים להתחיל בלימוד ערבית ספרותית בבית הספר כדי להניח בסיס של כללים, ובמקביל ללמוד את השפה המדוברת של "הרחוב".

פרויקט "קודקוד": הדרך המהירה ל-8200

אחד הפרויקטים שבהם גאה אביתר במיוחד הוא פרויקט "קודקוד", המיועד לצעירים מהמגזר הדתי-לאומי השואפים להשתלב ביחידת המודיעין 8200. "אלה צעירים טובים ורציניים שרוצים ללמוד ערבית לפי הכללים," הוא מספר. הלימודים במסגרת הפרויקט מעניקים להם את היכולת לעבור את המבחנים הקפדניים של היחידה ולפתוח דלת לקריירה ביטחונית מרשימה.

פרנסה בכבוד והייטק

מעבר לתרומה הביטחונית, אביתר מדגיש כי לימוד הערבית הוא השקעה כלכלית משתלמת ביותר. "היעד הראשון הוא פרנסה בכבוד" הוא אומר. לדבריו, מי שאינו ממשיך בנתיב הביטחוני יכול למצוא את עצמו משתלב בקלות בעולם ההייטק ובתחומים נוספים הדורשים שליטה בשפה. "מי שיש לו ערבית – השמיים פתוחים בשבילו".

בסיום הראיון, כשהוא נשאל על מילה אהובה, הוא בוחר בביטוי "הועַה" (הועה יא זלמה!) – קריאת התעוררות ופינוי דרך ששמע בשווקים, המשמשת אותו גם כדי לעורר את תלמידיו. נראה כי עבור צעירים רבים, אביתר דוד הוא אכן הקריאה להתעורר ולרכוש את הכלי החשוב ביותר במזרח התיכון.