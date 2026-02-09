תחקירן "כיכר בערבית" חשף בשיחה סגורה את מה שרבים מסרבים להבין: תושב עזה דוחה בבוז הצעת עבודה 20אלף שקל ואישורי עבודה בתוך ישראל, ומצהיר בנחרצות כי הסבל ברצועה הוא "דבר רגיל שעובר".

כשניסו לפתות אותו באפשרות להתפלל במסגד אל-אקצא, הוא ענה בנחרצות: "ניכנס לאל-אקצא ונתפלל כשאל-קודס (ירושלים) תשוחרר". הוא טען שהשחרור יגיע "בקרוב מאוד" על ידי העם הפלסטיני וכי המשבר הנוכחי בעזה לא יימשך זמן רב.

וכך נשמעה השיחה:

התושב העזתי: ניכנס לאל-אקצא ונתפלל כשירושלים, אם ירצה השם, תשתחרר, בעזרת השם יתברך.

תחקירן 'כיכר' בערבית: שלום עליכם.

התושב העזתי: ועליכם השלום ורחמי השם וברכותיו.

תחקירן 'כיכר' בערבית: אני מדבר איתך מלשכת הנשיא מחמוד עבאס.

התושב העזתי: יחיה אותך האל.

תחקירן 'כיכר' בערבית: אנחנו רוצים לדבר איתך לגבי הבחירות בגזרת עזה. המצב בעזה קשה מאוד כפי שאתה יודע ואנשים מחפשים שינוי אמיתי דרך בחירות. כמובן נשלם לך סכום גדול.

התושב העזתי: סכום של כמה, כלומר?.

תחקירן כיכר בערבית: לגבי הסכום אנחנו צריכים לדבר על הפרטים בעתיד, אבל כלומר 100,000 שקל... אתה תקבל מאיתנו 20,000 שקל, אם ירצה השם.

התושב העזתי: "לא, אין לי אפשרות, בחיי (וואללה)".

תחקירן כיכר בערבית: למה? נשלם לך כל חודש 20,000 שקל ונביא לך אישור ישראלי, אישור כניסה לישראל, ותיכנס לישראל בדרך בטוחה תמיד ואולי גם תמצא עבודה... מה דעתך?.

התושב העזתי: אני לא רוצה לא להיכנס לישראל ולא רוצה מקום בטוח, אני ברצועת עזה ונמצא.

תחקירן כיכר בערבית: טוב, אבל יש סבל ברצועת עזה, האנשים עייפים.

התושב העזתי: לא בעיה, לא בעיה, הסבל הוא לא בעיה, זה עובר כרגיל. הסבל, האנשים לא עייפים, הדברים הקשים שעברו עליהם עוברים כרגיל, ואנחנו לא רוצים להיכנס לישראל.

תחקירן כיכר בערבית: אתה רוצה להיכנס לאל-אקצא ולהתפלל....

התושב העזתי: ניכנס לאל-אקצא ונתפלל כשירושלים, אם ירצה השם, תשתחרר, בעזרת השם יתברך.

התושב העזתי: אני רוצה להתפלל ברחבת מסגד אל-אקצא כשישוחרר, אם ירצה השם, בעזרת השם.

תחקירן כיכר בערבית: מתי תשוחרר פלסטין, באיזה זמן?.

התושב העזתי: בקרוב, בקרוב, בקרוב, אם ירצה השם.

תחקירן כיכר בערבית: מי ישחרר את פלסטין?.

התושב העזתי: עם פלסטין... אנחנו מדברים על עמים... אז אם ירצה השם היא תשתחרר, בעזרת השם יתברך.

התושב העזתי: כלומר, אני רוצה ואתה רוצה והאל עושה את מה שהוא רוצה.

התושב העזתי: המשבר לא יתארך, אם ירצה השם... אלוהינו יחזור ויביא לנו הקלה, יאללה, תבטח באל.