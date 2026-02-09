כיכר השבת
"לא כסף ולא אישור כניסה"

העזתי מנפץ את האשליות בשיחה עם תחקירן 'כיכר': "נבוא לירושלים רק כשתשוחרר" | האזינו

תחקירן "כיכר בערבית" חשף בשיחה סגורה את מה שרבים מסרבים להבין: תושב עזה דוחה בבוז הצעת עבודה 20 אלף שקל ואישורי עבודה בתוך ישראל, ומצהיר בנחרצות כי הסבל ברצועה הוא "דבר רגיל שעובר" | בשיחה הוא חושף את פניו האמיתיות של האויב: לא רווחה כלכלית מעניינת אותו, אלא רק "שחרור פלסטין" בקרוב מאוד על ידי "העם הפלסטיני" | כך זה נשמע (כיכר השבת)

תחקירן "כיכר בערבית" חשף בשיחה סגורה את מה שרבים מסרבים להבין: תושב דוחה בבוז הצעת עבודה 20אלף שקל ואישורי עבודה בתוך ישראל, ומצהיר בנחרצות כי הסבל ברצועה הוא "דבר רגיל שעובר".

כשניסו לפתות אותו באפשרות להתפלל במסגד אל-אקצא, הוא ענה בנחרצות: "ניכנס לאל-אקצא ונתפלל כשאל-קודס (ירושלים) תשוחרר". הוא טען שהשחרור יגיע "בקרוב מאוד" על ידי העם הפלסטיני וכי המשבר הנוכחי בעזה לא יימשך זמן רב.

וכך נשמעה השיחה:

התושב העזתי: ניכנס לאל-אקצא ונתפלל כשירושלים, אם ירצה השם, תשתחרר, בעזרת השם יתברך.

תחקירן 'כיכר' בערבית: שלום עליכם.

התושב העזתי: ועליכם השלום ורחמי השם וברכותיו.

תחקירן 'כיכר' בערבית: אני מדבר איתך מלשכת הנשיא מחמוד עבאס.

התושב העזתי: יחיה אותך האל.

תחקירן 'כיכר' בערבית: אנחנו רוצים לדבר איתך לגבי הבחירות בגזרת עזה. המצב בעזה קשה מאוד כפי שאתה יודע ואנשים מחפשים שינוי אמיתי דרך בחירות. כמובן נשלם לך סכום גדול.

התושב העזתי: סכום של כמה, כלומר?.

תחקירן כיכר בערבית: לגבי הסכום אנחנו צריכים לדבר על הפרטים בעתיד, אבל כלומר 100,000 שקל... אתה תקבל מאיתנו 20,000 שקל, אם ירצה השם.

התושב העזתי: "לא, אין לי אפשרות, בחיי (וואללה)".

תחקירן כיכר בערבית: למה? נשלם לך כל חודש 20,000 שקל ונביא לך אישור ישראלי, אישור כניסה לישראל, ותיכנס לישראל בדרך בטוחה תמיד ואולי גם תמצא עבודה... מה דעתך?.

התושב העזתי: אני לא רוצה לא להיכנס לישראל ולא רוצה מקום בטוח, אני ברצועת עזה ונמצא.

תחקירן כיכר בערבית: טוב, אבל יש סבל ברצועת עזה, האנשים עייפים.

התושב העזתי: לא בעיה, לא בעיה, הסבל הוא לא בעיה, זה עובר כרגיל. הסבל, האנשים לא עייפים, הדברים הקשים שעברו עליהם עוברים כרגיל, ואנחנו לא רוצים להיכנס לישראל.

תחקירן כיכר בערבית: אתה רוצה להיכנס לאל-אקצא ולהתפלל....

התושב העזתי: ניכנס לאל-אקצא ונתפלל כשירושלים, אם ירצה השם, תשתחרר, בעזרת השם יתברך.

התושב העזתי: אני רוצה להתפלל ברחבת מסגד אל-אקצא כשישוחרר, אם ירצה השם, בעזרת השם.

תחקירן כיכר בערבית: מתי תשוחרר פלסטין, באיזה זמן?.

התושב העזתי: בקרוב, בקרוב, בקרוב, אם ירצה השם.

תחקירן כיכר בערבית: מי ישחרר את פלסטין?.

התושב העזתי: עם פלסטין... אנחנו מדברים על עמים... אז אם ירצה השם היא תשתחרר, בעזרת השם יתברך.

התושב העזתי: כלומר, אני רוצה ואתה רוצה והאל עושה את מה שהוא רוצה.

התושב העזתי: המשבר לא יתארך, אם ירצה השם... אלוהינו יחזור ויביא לנו הקלה, יאללה, תבטח באל.

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

לתשומת לב כל המשכילים בישראל אולי יבינו סוף סוף עם מי יש להם עסק
יחיאל
רק בזכות התחזות חכמה של תחקירן "כיכר בערבית" הצלחנו לשמוע את האמת ששום כתב זר לא יצליח להוציא – השאיפה שלהם היא לא עבודה או רווחה, אלא "שחרור פלסטין" בקרוב מאוד.
קובי קינן

