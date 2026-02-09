ה"סדר" עבר לכביש 4: פלג, קנאים וריקודים סביב הכיסא

אם תכננתם להגיע בזמן לכולל, תשכחו מזה. "הפלג הירושלמי" החליט ש"ביטול תורה זהו קיומה" (של ההפגנה) וחסם את כביש 4 מאלוף שדה ועד אם המושבות. המשטרה טוענת שזה "לא חוקי", אבל המפגינים כבר בריקודים. השיא הגיע באופקים: צומת גילת נחסם כשחסידים רוקדים סביב "כיסא חטוף" וצורחים שהמשטרה "חוטפת לומדי תורה". בקיצור, אם ראיתם פקק של שעה, זה לא בגלל עבודות בכביש – זה בגלל ה"עריקים".

גפני נגד ה"רומאים": המאבק על התפילין

בזמן שהרחובות בוערים, ח"כ משה גפני עלה לדוכן הכנסת והסביר ששוטרים באופקים מתנהגים כמו "רומאים" (אולי בגלל הקסדות?). הסיפור שמרתיח את כולם: אברך שנעצר ונותר בלי תפילין ובלי שאשתו תדע איפה הוא. השאלה הגדולה בבית המדרש: האם הזרם המרכזי הליטאי יפסיק להגיד "אלו ואלו" ויצטרף למחאות ברחובות?

שינוי בסדרי בראשית: הרבי מסקווירא עוזב את הקאדילאק

רעידת אדמה בשיכון סקווירא: אחרי עשורים שבהם ה'קאדילאק' הייתה מזוהה עם הרבי יותר מהמבטא החסידי, הגיע הג'נסיס. בזמן שאתם נלחמים על מקום ליד החלון בקו 402, הרבי קיבל רכב יוקרה עם מקסימום נוחות. הדרישות של הרבי? לא סאנרוף ולא ג'אנטים – רק מנורת לילה וסטנדר ייעודי. כי מי אמר שאי אפשר לגמור את הש"ס ב-120 קמ"ש בלי להסתכל מהחלון?

המקום בהר הזיתים: ר' נחמן בידרמן ויתר על הנדוניה

מעיישה נורא לסיום: חסידים מחו"ל השקיעו הון (יותר ממה שאתם חולמים להרוויח ב'כולל') כדי לסדר לרבי נחמן בידרמן חלקה יוקרתית בהר הזיתים. אבל כשדודו, האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, נפטר ולא היה לו מקום – ר' נחמן ויתר על הכל ברגע. בעולם שבו אנחנו נלחמים על הסטנדר הקבוע בבית המדרש, ר' נחמן הוכיח ש"מקום" זה רק עניין של גיאוגרפיה.