לילה של חרדה עבר שבוע שעבר על תושבי שכונת בורו פארק שבארה"ב. בשעות הלילה המאוחרות, הוקפצו עשרות צוותי כיבוי אל עבר השדרה ה-14 פינת רחוב 36, שם ממוקמת מאפיית המצות הנודעת 'בורו פארק מצות בעקרי' בניהולו של איש החסד והעסקן הרב חיים ברוין.

המחזה היה מחריד, להבות ענק פרצו מגג המבנה והאירו את שמי השכונה למרחקים. כוחות הכיבוי שהגיעו למקום נתקלו באש עזה והכריזו על דרגה גבוהה של סכנה. במשך שעות ארוכות נאבקו הכבאים בלהבות, ורק בסביבות השעה 3:00 לפנות בוקר הושגה שליטה על האש. במהלך המבצע פונה כבאי אחד לבית החולים עקב שאיפת עשן.

אולם, הדרמה לא הסתיימה שם. כעבור שעתיים בלבד, האש התפרצה שוב ופשטה למחסני התכולה, שם עלו באש אלפי קילוגרמים של מצות מהודרות שנאפו בחודשים האחרונים לקראת חג הפסח הבעל"ט. הנזק הכספי הוא עצום – כשכל משטח מצות נאמד בערך של כ-25 אלף דולרים, והמבנה כולו נהרס עד היסוד.

מי שחשב שבעל המאפייה, הרב חיים ברוין, מחשובי חסידי ויז'ניץ ומקורבו של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, יקרוס תחת נטל הצער והנזק – נדהם לגלות עוצמות נפש שאין כדוגמתן.

במקום לבכות על מר גורלו, הגיע הרב ברוין לזירה כשהוא מקרין שמחה וביטחון. הוא החל לחלק לציבור ההמום שהתקהל במקום פתקאות קטנות, כעין כרטיסי ביקור, עליהם נכתב המסר המהדהד: "אם הולך לך טוב זה מהקב"ה, ואם לא – זה גם מהקב"ה. אז אם זה מהקב"ה, זה הכי טוב!".

המחזה הפך לשיחת היום בכל ניו יורק החרדית. בעוד הריסות המבנה מעלות עשן, בחר "בעל האמונה" להזמין שלט ענק שנתלה על פני כל הבניין החרב, ועליו נכתב באותיות קידוש לבנה: "אין עוד מלבדו".

האמונה היוקדת של הרב ברוין לא צמחה בחלל ריק. הוא נכדו של החסיד הנודע מירושלים, הגה"צ רבי שלמה זלמן בריזל זצ"ל, ומבית גדול זה ינק את הידיעה הברורה שהכל מידיו של בורא עולם.

סיפור מעניין שנחשף כעת הוא הקשר ההדוק למשפיע החסידי הנודע, הרה"צ רבי אלימלך בידרמן. השניים הם בני דודים ראשונים, ונוהגים לשוחח מדי שבוע ולהתחזק יחדיו בענייני אמונה. כעת, הרב ברוין מיישם בפועל את תורת האמונה בטבורה של בורו פארק, כשהוא מכריז כי לא יפול לרשת הייאוש וימשיך להשתקם ולהפעיל את מפעליו הכבירים, כולל מאפיית המצות המהודרת ובאר ה"מים שלנו" הסמוכה למקום.

תושבי השכונה שמורגלים לרכוש את המצות המהודרות של המאפייה, עומדים כעת לימינו של בעל המאפייה, בסיפור שמתחיל בלהבות של אש ומסתיים בלהבה של אמונה יהודית צרופה.