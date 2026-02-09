כיכר השבת
שבוע מתוח

החרדים התקפלו? יו"ר הקואליציה: ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים 

אחרי שבשבוע שעבר ההצבעה על פיצול חוק ההסדרים נדחתה  ברגע האחרון בגלל זעם החרדים, הערב הודיע יו"ר הקואליציה אופיר כץ כי למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו היום בעד פיצולי חוק ההסדרים, השיחות יימשכו עד להגעה לפתרון (פוליטי)

2תגובות
נתניהו עם גפני במליאה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע הערב (שני) כי "למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים" עם הקואליציה. לדבריו, השיחות על חוק הפטור מגיוס ועל העברת התקציב יימשכו "עד להגעה לפתרון".

כזכור, ההצבעה על פיצול חוק ההסדרים נדחתה בשבוע שעבר ברגע האחרון בגלל זעם החרדים, וגם הערב - צרות בקואליציה. החרדים איימו כי לא יתמכו בחוק ההסדרים גם הפעם, ובקואליציה פעלו על מנת להגיע לסיכומים.

במקביל, נשמעים קולות התנגדות מתוך הקואליציה - נגד החרדים. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, דרש לנתניהו להשיב את הסדר.

"מה שקורה בימים אלו בכנסת הוא פשוט בלתי נסבל, בלתי ראוי וחייב להיפסק", הוא כתב בחשבון ה-X שלו. "אני קורא לראש הממשלה נתניהו להודיע שאם החרדים אינם נותנים את הסכמתם המיידית להעברת התקציב, הוא מכריז על יציאה לבחירות. לא ייתכן להחזיק את כל עם ישראל כבני ערובה!".

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

2
חחח לוזרים אמיתיים
נפוליון בונופרטה
1
אני מופתעעע
ב. נ.

