יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע הערב (שני) כי "למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים" עם הקואליציה. לדבריו, השיחות על חוק הפטור מגיוס ועל העברת התקציב יימשכו "עד להגעה לפתרון".

כזכור, ההצבעה על פיצול חוק ההסדרים נדחתה בשבוע שעבר ברגע האחרון בגלל זעם החרדים, וגם הערב - צרות בקואליציה. החרדים איימו כי לא יתמכו בחוק ההסדרים גם הפעם, ובקואליציה פעלו על מנת להגיע לסיכומים.

במקביל, נשמעים קולות התנגדות מתוך הקואליציה - נגד החרדים. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, דרש לנתניהו להשיב את הסדר.

"מה שקורה בימים אלו בכנסת הוא פשוט בלתי נסבל, בלתי ראוי וחייב להיפסק", הוא כתב בחשבון ה-X שלו. "אני קורא לראש הממשלה נתניהו להודיע שאם החרדים אינם נותנים את הסכמתם המיידית להעברת התקציב, הוא מכריז על יציאה לבחירות. לא ייתכן להחזיק את כל עם ישראל כבני ערובה!".