האם סוף סוף הגיע הצדק המיוחל לנכים ובעלי המוגבלויות? לנוכח הזינוק החריג במספר תווי הנכה, שהוצמדו כבר ל־18% מכלי הרכב, טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה ועוסקת בנושא, מציעה מספר צעדים להתמודד עם התופעה: להעביר את סמכות האישור מרשות הרישוי לגופים רפואיים מוסמכים ולבצע בדיקה מחודשת של תווי נכה קיימים | כל הפרטים (בארץ)
אחרי שעות ארוכות של דיונים שנמשכו אל תוך שעות הקטנות בלילה, אושר לפנות בוקר חוק ההסדרים המקרב את חברי הכנסת לאישור סופי של התקציב | ראש הממשלה הובל לאזור מאובטח בזמן האזעקות והבטיח שהחות'ים ישלמו מחיר יקר | יו"ר ו. הכספים חה"כ גפני: "עשינו שינויים! ואני מקבל כותרות" (חדשות)
מליאת הכנסת אישרה הבוקר את תקציב המדינה לשנים 2023-2024 ואת חוק ההסדרים | התקציב עומד על 484 מיליארד ל-2023 ו-514 מיליארד שקל ל-2024 | שר האוצר סמוטריץ': "תקציב מדינה מצוין" | ראש הממשלה: "ממשיכים לארבע שנים טובות" | ראש האופוזיציה: "התקציב המזיק וההרסני בתולדות המדינה" (כלכלה)