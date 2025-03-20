כיכר השבת

עוד כתבות על חוק ההסדרים:

נגמרה החגיגה

|

אחרי דיונים סוערים | צפו 

||
6

תקציב לפני הכל

||
1

בקואליציה חוגגים

||
6

סופית:

||
4

מרתון התקציב נפתח

||
15

גנץ מאותת לנתניהו?

||
1

לקראת רגע האמת

||
1

אחרי שהגיעו להסכמות

||
2

התקציב החדש

||
4

בהצגת התקציב

||
10

פרסום ראשון

||
2

מאבק פוליטי בפתח

||
3

בדרך לכנסת?

||
2

||
2

מורידים את הכפפות

||
1
||
2
||
1
||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר