הסוף לקומבינות בתווי הנכה? זה הצעד הבא שמקדם משרד האוצר

חניית נכים ( צילום: שאטרסטוק )

בשנים האחרונות נרשם זינוק חריג במספר תווי הנכה בישראל, שמגיע כמעט לכל רכב חמישי בכבישים - מה שגרם לעומס על חניות נכים ופגיעה בנגישות של מי שזקוקים להם באמת.

עם התגברות התופעה, ארגוני אנשים עם מוגבלויות דרשו לשנות את הנוהג לנוכח ההצפה של התווים שפוגעת בנגישותם של הנכים שזקוקים למקומות חניה. לתקופה מסוימת הממשלה אף הקפיאה את הנפקת התווים לנוכח העלייה הדרמטית ושוק המאכערים שהתפתח אשר מבטיחים הוצאת תו גם אם הנהג לא עומד בתנאי החוק, שאף הוא מנוסח בחוסר בהירות מספקת שמנוצלת על ידם. על פי הפרסום ב"גלובס", טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2026 מציעה להעביר את סמכות ההחלטה על הנפקת התג מרשות הרישוי לגופים מוסמכים, בהם הביטוח הלאומי, משרד העבודה ומשרד הביטחון. לפי ההצעה, תושבי חוץ בלבד ייבדקו על ידי רופאי משרד הרישוי. לעמדת האוצר התהליך יהיה יעיל יותר למבקשי תו הנכה משום שבבדיקה רפואית אחת הוא יוכל לסיים את התהליך וכן אמינות הצורך בתו תשתפר כשלגופים בעלי הידע והמומחיות הם שיאשרו את הנפקת תווי הנכה, תוצאות הבדיקות הרפואיות יועברו מהמשרדים הרלוונטיים אל רשות הרישוי והיא תנפיק את התו בפועל. כוחות ההצלה הוזעקו לביתה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי | פונתה לבית החולים בהכרה קובי אטינגר | 07:30 "זה היה החלום שלי בעזה" | רום ברסלבסקי הפתיע את ההמונים בכיכר החטופים דוד הכהן | 06:51 הצעד מגיע לאחר שמשרד התחבורה הפריט את השירות לחברה זכיינית, ובתקופת הזכיינות עלה מספר התגים מ־90 אלף ליותר מ־650 אלף, כאשר המשטרה סבורה כי לפחות רבע מהם הונפקו במרמה. בנוסף, מוצע לבצע בדיקה מחודשת של כל התווים שהונפקו עד כה כדי לשלול תגים שהוענקו שלא כדין. במשרד האוצר טוענים כי מעבר סמכות האישור לגופים מוסמכים יגביר את אמינות הצורך בתו ויאפשר יעילות למבקש.

חניית נכים ( צילום: שאטרסטוק )

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "הגידול בכמות תווי הנכה פוגע ראשית כל ברמת הנגישות במרחב הציבורי לנכים, שכן נעשה שימוש לרעה בתווי הנכה ובמשאבים וההיתרים הנוגעים אל הזכאויות הנובעות מהם ושנועדו במקור לטובת אוכלוסיית הנכים ובפועל משמשים אוכלוסיות אחרות.

כך למשל, במקומות חנייה ציבוריים נקבע בתקנות כי יש להקצות עד 2% ממקומות החניה עבור רכבים הנושאים תו נכה. במצב בו 18% מהרכבים בישראל נושאים תו נכה, לעיתים קרובות נכים הזקוקים לכך אינם יכולים למצוא מקומות חניה נגישים שכן הם נתפסו כבר על ידי נהגים של רכבים אחרים שלא זקוקים להם".

עוד נכתב כי "כמו כן, כאשר אין מקום חניה פנוי אחר ובהתקיים תנאים נוספים, רכבים הנושאים תו נכה רשאים לחנות במקום שאין החניה מותרת בו, באופן שסותר את תכליות איסור החניה במקומות אלה, תופעה ששכיחותה עולה לנוכח ריבוי תוי הנכה.

בעייתיות התופעה גוברת בייחוד בהתחשב בכך שלעיתים רכבים הנושאים תו נכה חוסמים את המעבר במדרכה לנכים אחרים, בהינתן תת האכיפה בעניין. בנוסף, לגידול בכמות תוי הנכה ישנה השפעה שלילית על היצע החניות ברחוב לאור הקצאה קבועה של מקומות חניה סמוך למקום מגוריו של הנכה, מכיוון שהנכים משתמשים בהם רק זמן מועט במהלך היום.

כמו כן, הפטור הקבוע בחוק חניה לנכים מתשלום דמי חניה לאדם עם מוגבלות בחניה במקום ציבורי - שמבחינה מעשית נבחן על ידי קיומו של תו נכה - מקטין את עלות השימוש השוטפת ברכב ותורם להגדלת הגודש בדרכים".

רישיון ותג נכה ( צילום: פרטי להמחשה )

אלכס פרידמן, מייסד ויו"ר ארגון "נכה לא חצי בן אדם", מסר בתגובה: "מדובר בבשורה חשובה לציבור האנשים עם מוגבלות. בשנים האחרונות נושא תגי החניה הפך להפקר, שפוגע בכולם אך בראש ובראשונה באנשים עם מוגבלות קשה שאינם יכולים להתנייד בחופשיות.

לפני שנתיים התחלנו ביחד עם עמותת "נגישות ישראל" וארגונים נוספים בקידום רפורמה מקיפה בעניין זה. כבר בשנה האחרונה ננקטו צעדים, חלקם לא נוחים ואף קשים לציבור שלנו, אך כולנו מבינים עד כמה השינוי נדרש וחיוני.

אנו מברכים על פרסום הצעד הבא על ידי משרד האוצר, שבתקווה יגרום לייעול הליכים, ימנע טרטור והמתנה ארוכים, וכמובן ישים סוף לתופעת הזיופים הפושעת. אני מודה למשרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי ומשרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב, שמובילים את הנושא ברצינות ובמקצועיות".