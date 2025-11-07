מה היה האירוע הראשוני שהצית את הפרשה?

הפרשה החלה עם הדלפת סרטון ממתקן שדה תימן, שבו נראו לוחמי מילואים מתעללים לכאורה במחבל פלסטיני. הסרטון הועבר לכלי תקשורת ופורסם. בעקבות החשיפה נפתחו חקירות ובדיקות מי הדליף.

מתי נודע על מעורבותה של תומר-ירושלמי?

בחקירת מח"ש והמשטרה התגבשו ממצאים שלפיהם תומר-ירושלמי הייתה מעורבת בהעברת הסרטון. המשטרה טענה כי הראיות נגדה התחזקו משמעותית, בין היתר עקב מסמכים ודפדפות שנמצאו בביתה ותיאורים של קצינים שטענו שידעו על ההדלפה במשך יותר משנה.

מתי נעצרה לראשונה?

תומר-ירושלמי נעצרה לראשונה ביום רביעי האחרון, לאחר שהמשטרה ביקשה להאריך את מעצרה. בחיפוש בביתה נתפסו שעון חכם, מסמכים ופתקים אישיים. על פי המשטרה, חלק מהדפדפות כללו תוכן שקשור לשיחות עם עורכי דינה.

מה עלה בחקירה הראשונית?

במשטרה טענו כי כבר במהלך החקירה התברר כי הטלפון הנייד שלה חסר - והיא עצמה טענה שאינה יודעת היכן הוא. המשטרה ביקשה את רשותה לפרוץ את הגיבויים בענן, ולטענת גורמים המעורים בחקירה, החשד נגדה "התחזק משמעותית".

מה קרה ביום שבו נעלמה?

באותו יום, הפצ"רית לשעבר נעלמה למספר שעות. המשטרה פתחה בסריקות סביב חוף הצוק בהרצליה אחרי שדיווחים הצביעו על הימצאותה באזור. בסוף אותרה על החוף כשהיא במצב פיזי תקין - אך ללא הטלפון.

מה קרה מאז ועד למציאת הטלפון?

במשך חמישה ימים המשטרה ניסתה לאתר את המכשיר ללא הצלחה. גורמי חקירה טענו כי אם המכשיר היה נדלק, הם היו מקבלים איתות. במקביל התנהלה החקירה נגד תומר-ירושלמי, והיא הופיעה לדיונים באמצעות זום מכלא נווה תרצה.

מה קרה היום?

בתזמון מעניין, במקביל לשחרורה של הפצ"רית לשעבר למעצר בית, אישה כבת 50, תושבת האזור, יצאה לשחיית בוקר. היא סיפרה כי במים הרדודים הבחינה בחפץ שנראה כמו טלפון. כשהרימה אותו, המסך נדלק והציג תמונה של תומר-ירושלמי. היא הזעיקה את השיטור העירוני ואלה עדכנו את המשטרה, שהגיעה ולקחה את המכשיר לבדיקה מלאה. האישה מסרה עדות בתחנת המשטרה.

האם ייתכן שמכשיר אייפון יפעל לאחר חמישה ימים ללא טעינה?

בדרך כלל, סוללת אייפון אינה מחזיקה מעמד כל כך הרבה זמן במצב פעולה. בשימוש רגיל – מדובר ביממה עד יומיים. ללא שימוש ובמצב טיסה – לעיתים ניתן להגיע לשלושה עד חמישה ימים. אם המכשיר היה כבוי, הסוללה יכולה להחזיק שבועות; אך המכשיר שנמצא היה דלוק ופעיל. זו תופעה חריגה שמעוררת סימני שאלה לגבי מצבו של הטלפון לאורך הימים האחרונים.

האם אייפון יכול לשרוד ימים שלמים בתוך מים?

עמידות המכשירים מוגבלת מאוד: תקן IP68 מאפשר עד חצי שעה במים בעומק של כשני מטרים. חשיפה של ימים, ובעיקר למי ים, כמעט תמיד גורמת לקורוזיה ולנזק כבד בסוללה ובמעגלים. מציאתו של מכשיר דלוק לאחר חמישה ימים בים נחשבת חריגה מאוד ואינה תואמת את המפרט הטכני המקובל.

אם המכשיר היה במצב טיסה – מדוע לא אותר?

מצב טיסה מכבה את הקישוריות הסלולרית, ה-Wi-Fi וה-GPS ולכן אינו מאפשר איכון בזמן אמת. אפל מציעה פונקציות איתור המבוססות על רשת Find My, אך אלה דורשות שידור בלוטות' וקליטת מכשירי אפל סמוכים. במשטרה טענו כי אם המכשיר היה נדלק ומתחבר לרשת בשלב כלשהו – הם היו מקבלים איתות. לכן הם מטילים ספק בכך שהטלפון היה כל הזמן במים.

כיצד הופיעו שיחות שלא נענו?

שיחות שהתקבלו כשהמכשיר לא היה זמין מופיעות לעיתים בעת חיבור מחודש לרשת הסלולרית. ייתכן שהמכשיר חזר לקליטה ואז סונכרן עם שרת המפעיל, מה שמסביר את הופעת ההתראה.

האם למשטרה יש את סיסמת המכשיר?

כן. במהלך החקירה העבירה תומר-ירושלמי את הסיסמה לחוקרים. כעת ייבדק האם מדובר במכשיר העיקרי שלה, האם בוצעו מחיקות, ומה נותר בזיכרון הטלפון. אם יימצא שנעשה ניסיון למחוק מידע – עשוי להתווסף חשד לשיבוש חקירה.

היכן היה המכשיר במשך חמישה ימים?

זו אחת השאלות המרכזיות שהמשטרה מנסה לברר. רבים תוהים כיצד מכשיר "ששכב בים" יוצא לאחר חמישה ימים כשהוא דלוק וחצי טעון. במשטרה מציינים שהטלפון יישלח לבדיקה טכנולוגית מקיפה.

האם עלולים להתגלות בטלפון חומרים רגישים נוספים?

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי במכשיר עשויים להיות חומרים הקשורים לכאורה ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה. במשטרה יבדקו את התוכן במלואו ויקבעו האם יש לכך בסיס.

מה קורה עם החשודים בהתעללות במחבל?

כאן, יש התפתחות נוספת בעלילה. כתב אישום הוגש נגד הלוחמים מכוח 100, אך הם טוענים לחפותם. בינתיים התברר כי המחבל שהעיד כי היכו אותו, שוחרר חזרה לרצועת עזה.

בכך, אנו מנסים לעשות מעט סדר בפרשה הסבוכה, מבלי להיכנס לסערה נוספת שפרצה סביב היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, המתמודדת עם עתירה משפטית נגדה וכבר הודיעה כי לא תחקור את הפרשה. עם זאת, היא מסרבת כי נציב תלונות השופטים אשר קולה יחקור את הפרשה, למרות שמונה לכך על ידי שר המשפטים יריב לוין.