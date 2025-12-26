הכתב הצבאי מזכיר: "לפני שבוע וחצי התרעתי כי הכתובת על הקיר"

המחדל שהוביל לפיגוע הקשה היום (שישי) בצפון הארץ: הכתב הצבאי דורון קדוש, מזכיר בדברים שפרסם לפני שבוע וחצי על אוזלת היד בטיפול של מערכת הביטחון בתופעת השב"חים.

לפני 11 ימים, בשידור בגלי צה"ל, אמר דורון קדוש את הדברים הבאים: ״תופעת השהייה הבלתי חוקית פשוט לא מעניינת אף אחד במערכת הביטחון, הטיפול בתופעה כל כך לקוי שאין לי אלא לסכם ולומר: הכתובת על הקיר. כי עכשיו זה שב״חים שנכנסים לחפש עבודה, אבל זה עניין של זמן עד שייכנס מחבל עם נשק שלא ייתפס.

"כל פעם שקורה פיגוע רצחני שמחבל מגיע מיהודה ושומרון ומצליח לחדור, אז כוחות הביטחון מספרים לנו כמה גדודים הם מוסיפים, ואיזו חומה הם בונים - אבל בסוף אחרי יומיים כולם שוכחים מזה, ועולם כמנהגו נוהג.

"ולכן דווקא הבוקר, כשלמזלנו לא קרה שום פיגוע קשה שיצא מקו התפר בימים האחרונים, אנחנו מציבים את זה על סדר היום ואומרים: הכתובת על הקיר. הפיגוע הבא בשטח ישראל שיבוצע על ידי שב״ח הוא רק עניין של זמן. ואוזלת היד של כל מערכת הביטחון מול הדבר הזה - היא פשוט בלתי נתפסת".

הכתב הצבאי פרסם כעת מחדש את הדברים, וכתב: "אמרנו שוב ושוב: הכתובת על הקיר. תופעת השב״חים ביהודה ושומרון היא חבית חומר נפץ - ומערכת הביטחון מטפלת בה באוזלת יד".

"הנה דיווח שלנו, שקיבלתם כאן בזמן אמת, רק מלפני שבוע וחצי, על האירועים הבלתי נתפסים שבהם מערכת הביטחון מאפשרת בעצימת עין מוחלטת את תופעת השב״חים. מאות ואלפים חולים מדי יום ומדי שבוע את קו התפר - צה״ל, שב״כ ומג״ב פשוט לא עושים מספיק".