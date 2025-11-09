שורד השבי, רום ברסלבסקי, הפתיע אמש (מוצאי שבת) את ההמונים שהגיע ל'כיכר החטופים' בתל אביב, וללא הכנה מראש עלה על הבמה ושיתף שזה היה החלום שלו בשבי ברצועת עזה: לנאום בכיכר החטופים.

הנאום המלא

"ערב טוב, אני רום חזרתי לפה הגעתי לפה, אני אגיד שבאתי לכאן ספונטנית לא הכנתי שום דבר מראש, הלב שלי על 200.

אני לא מאמין שאני במקום שיצא לי לראות אותו בטלויזיה בתוך עזה ואמרתי זה החלום שלי להגיע לשם והגעתי לפה אין יותר מאושר ממני מלעמוד פה מולכם אני רוצה להגיד קודם כל שטוב להיות פה, מרגיש טוב להיות פה איתכם.

"אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב את כולכם אחד אחד, לא משנה מה הוא ומי הוא, ואני מאמין שחלק ראו את הכתבה שלי, זה היה מאוד קשה לעשות את הכתבה הזאת בשיקום הזה.

"היה לי חשוב לעלות ובעצם המסר פה שעליתי זה לבוא ולהגיד תודה רבה לכולם, אני אוהב אתכם, תודה ענקית לכוחות צה"ל, לכל הלוחמים והלוחמות שנכנסו לעזה וידעו שהם אולי הולכים למות כדי שאני אחזור לחיות, והגעתי לפה ואני מאושר.

"אני רוצה באותה הזדמנות להגיד סליחה, כולם מצטערים בפני משפחת גולדין, מנגיסטו, רון ארד, לאלו שנשכחו מאחור ואף אחד לא הציל אותם במשך שנים ארוכות וזה הזמן שלנו להציל את כל מי שנשאר בעזה.

"אני אוהב את כולכם ומאחל לכל המשפחות השכולות, אבא שלי קיבל אותי הולך על הרגליים ויש משפחות שיקבלו ארון, אבל זה חשוב שהוא יחזור.

"גם אם יקח עוד 20-30 שנה אנחנו נמשיך להילחם על כולם ונגיע לכל מקום, לבנון, סוריה, איראן, לא נעצור בשום רמזור ונמשיך בכל הכוח. עם ישראל חי ונראה לי שנצעק קצת את כולם - עכשיו. להחזיר את כולם הביתה".