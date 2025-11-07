המשטרה בוחנת האם הטלפון הנייד שאותר הבוקר (שישי) במים הרדודים בחוף הצוק בהרצליה שייך לפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי.

מפרטים חדשים עולה כי המכשיר נמצא דולק, טעון למחצה, ועל פי גורם בחקירה – "זה הטלפון של הפצ"רית לשעבר, בוודאות". עם זאת, במשטרה מציינים כי קיימים סימני שאלה משמעותיים.

הטלפון נמצא על ידי אישה בת 50 ששהתה במים, והיא זו שהזעיקה את השיטור העירוני של תל אביב. כוחות משטרה הגיעו למקום ולקחו את המכשיר לבדיקה.

עם זאת, במשטרה מדגישים כי טיב מציאת המכשיר מעלה ספקות: "הטלפון היה דולק וטעון למחצה, למרות שהוא לכאורה שהה במים חמישה ימים. אם הוא היה נדלק – היינו מקבלים איתות ומאתרים אותו לבד במסגרת החיפוש. זו הסיבה שהספק קיים", אמר גורם במשטרה לחדשות 12. הטלפון יועבר כעת לבדיקה מעמיקה ביחידת הסייבר.

בזירה עצמה התפתחה קטטה בין כמה מתנדבים עם גלאי מתכות, שניסו להיות אלה שמעבירים את המכשיר לידי המשטרה. הכוחות הפרידו בין הניצים.

האזרחית שמצאה את המכשיר סיפרה לחדשות 12: "ראיתי משהו במים הרדודים, הרמתי והבנתי שזה אייפון. יצאתי מהמים, הדלקתי – ועל המסך הופיעה תמונה של הפצ"רית. מיד דיווחתי למשטרה".

לדבריה, הטלפון היה דולק כאשר נמצא.

במקביל למציאת המכשיר, בית משפט השלום בתל אביב אישר את שחרורה של תומר-ירושלמי למעצר בית של 10 ימים, ואסר עליה ליצור קשר עם מעורבים אחרים בפרשה במשך 55 ימים.

בחקירה עצמה ממשיכים להתגלות פרטים חדשים. גורם בכיר מסר ל-N12: "אנחנו מודאגים ממעגל השתיקה סביבה, אך הראיות מתחברות וחלה התקדמות משמעותית".

לדבריו, שמונה קצינים ידעו במשך יותר משנה על ההדלפה ולא דיווחו: "אנחנו מעריכים שהם פחדו ממנה, כי היא הייתה המפקדת שלהם".