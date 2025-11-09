אחרי ששוחררה למעצר בית כוחות ההצלה הוזעקו לביתה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי | פונתה לבית החולים בהכרה כוחות חירום והצלה הוזעקו הבוקר לביתה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, לאחר שככל-הנראה ניסתה שוב לפגוע בעצמה | לאחר טיפול ראשוני, היא פונתה בהכרה לבית החולים | בשבוע שעבר אותרה אחרי שעות של חיפושים בחוף הים בהרצליה וביום שישי האחרון שוחררה למעצר בית (חדשות)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | עודכן ב- 08:11 הכתבה פורסמה ב- 07:30