כוחות ההצלה הוזעקו לביתה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי | פונתה לבית החולים בהכרה

כוחות חירום והצלה הוזעקו הבוקר לביתה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, לאחר שככל-הנראה ניסתה שוב לפגוע בעצמה | לאחר טיפול ראשוני, היא פונתה בהכרה לבית החולים | בשבוע שעבר אותרה אחרי שעות של חיפושים בחוף הים בהרצליה וביום שישי האחרון שוחררה למעצר בית (חדשות)

הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי לאחר שחרורה מהמעצר, ביום שישי (צילום: Flash90)

כוחות חירום והצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לביתה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ברמת השרון, לאחר שככל-הנראה ניסתה שוב לפגוע בעצמה.

לאחר טיפול ראשוני, היא פונתה בהכרה מעורפלת לבית החולים 'איכילוב' בתל אביב.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".

בתחילת השבוע שעבר היא אותרה אחרי שעות של חיפושים בחוף הים בהרצליה, לאחר שעלה חשש כבד שניסתה לפגוע בעצמה.

לאחר מכן היא נעצרה, נבדקה ובמהלך השבוע שהתה במעצר ובחקירות - עד יום שישי האחרון, אז שוחררה בהוראת בית המשפט למעצר בית.

במקביל, ביום שישי האחרון אותר ככל-הנראה האייפון שלה, שנעלם באזור חוף הצוק בתל אביב, על ידי צוללנית, והוא הועבר לבדיקת המשטרה.

