כתב אישום הוגש כנגד תושב תל אביב יפו, בשנות החמישים לחייו, לאחר שאסף שוהה בלתי חוקית מרמאללה והכניס אותה לירושלים. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה. הם נתפסו בכניסה לקניון מלחה כשהגיעו להחליף בושם.

האירוע התרחש לפני ימים ספורים. שוטרי תחנת מוריה שבמרחב ציון במשטרת ישראל הוזעקו אל קניון 'מלחה' בירושלים, לאחר שמאבטחי המקום זיהו חשודה שביקשה להיכנס למקום יחד עם אדם נוסף. בידיה החזיקה תעודת זהות פלסטינית. השוטרים שהגיעו לקניון העבירו את השניים לחקירה בתחנת המשטרה.

מחקירת המקרה, ועל פי עובדות כתב האישום שהוגש אמש על ידי יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים, עלה כי ביום שלישי האחרון הגיע ברכבו הנאשם, תושב ת"א-יפו בשנות ה-50 לחייו, אל הכפר ביר-זית הסמוך לרמאללה ופגש את החשודה הפלסטינית.

לאחר שאסף אותה משטחי יו"ש, כאמור, נסעו השניים ברכב שבו נהג הנאשם - רכב שרישיון נהיגתו פקע כבר בשנת 2010. הם הגיעו אל העיר ירושלים, זאת על אף כי אין ברשותה אישור כניסה כחוק לשטח מדינת ישראל - שוהה בלתי חוקית לכאורה.

כשהגיעו אל הכניסה לקניון 'מלחה', במסגרת הליך הבידוק של המאבטחים, תושאלו השניים ונבדק תוכנו של תיקה של החשודה, שם הבחין המאבטח בתעודת זהות ירוקה השייכת לה.

כשנשאלה לפשר זהותה, הגיב הנאשם ומסר למאבטח כי היא בתו ועוד הוסיף בדבריו: "אני איש ביטחון, הייתי עובד בשב"כ". הם טענו שהגיעו למקום להחליף בושם.

בנוסף לכך, כשהגיע מאבטח נוסף לעמדת הבידוק וביקש מהנאשם להזדהות בשנית, אמר הנאשם למאבטח: "הבחורה עובדת איתנו, אני איש ביטחון, אתה יודע, שב"כ, היא עובדת איתנו".

גם כאשר הגיעו השוטרים למקום, דבק הנאשם בעברו בגוף ביטחון זה, אך ללא הועיל והשניים נעצרו לחקירה.

לאחר שהושלמה חקירתם, וגובשה תשתית ראייתית לעבירות המיוחסות לנאשם, הגישה יחידת תביעות ירושלים אמש כאמור כתב אישום נגדו בגין עבירות של הסעה ברכב תושב זר השוהה שלא כדין (הסעת שב"ח), התחזות כעובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור, נהיגה ברכב שרישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים ונהיגה ברכב ללא ביטוח - כל אלו לצד בקשה להרות על מעצרו עד לתום ההליכים.

"ערנות מאבטחי הקניון תוך בידוק קפדני במקרה זה, וחקירת המשטרה בעניין חשדות אלו של כניסה לישראל שלא כחוק וסיוע לאותו שוהה בלתי חוקי המהווים עבירה פלילית וביטחונית חמורה, כפי שהתרענו לא אחת - הובילו לכתב אישום זה לאחר השלמת החקירה ופתיחת הליכי דין עם הנאשם", מסרה המשטרה.

"נמשיך לפעול ביתר שאת לאיתורם של מסתננים בלתי חוקיים ואלו המסייעים בידם הנושאים באחריות למעשיהם, כעושה העבירה עצמם".