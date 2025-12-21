כיכר השבת
הפלסטינית שתיעדה את עצמה בשבוע שעבר, מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן והפיצה את הסרטון ברשתות, הפכה לגיבורת חג החנוכה במאמר שכתב גדעון לוי הבוקר בעיתון הארץ (חדשות, תקשורת)

המשטרה עדכנה ביום שישי האחרון, כי היא פתחה בחקירה בעקבות תלונות שהתקבלו על סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראית אישה ערבייה מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב, ללא כל סיבה נראית לעין.

אך דבר נוראי שכזה שלא היה ספק שיקבל גינוי מקיר לקיר, נהפך הבוקר (ראשון) בעיתון הארץ להירואי, כך על פי הטור שפרסם העיתונאי גדעון לוי ב'הארץ'.

לוי כתב בפתח מאמרו, כי גיבורת חג החנוכה שלו היא אותה אישה שלבשה חיג'אב והחזיקה סלולרי בידה השניה: "היא ניגשה לחנוכייה בקניון וכיבתה את הנרות בפו אחד", כתב לוי והוסיף: "השַמָש עוד בער והיא כיבתה גם אותו. האשה הזאת היא רוזה פארקס הפלסטינית".

לוי הציג את כלי התקשורת הכללים שכינו את המעשה כמרתיח, אנטישמי ומקומם והתרעם על כך בכותבו: "כל שורפי הקוראנים במסגדים בגדה חופשיים, והאשה הזאת תיעצר. לא יפה לכבות נרות של חנוכה, אין לי מושג מה הניע את האשה האמיצה לעשות כן, אבל קשה לחשוב על פעולת מחאה לא אלימה מרהיבה מזאת".

לוי הוסיף להרגיז וכתב: "את החג שהיהודים חוגגים לרגל ניצחון מרד החשמונאים נגד הכובש היווני, מותר לשבש. בחג שבו היהודים שרים: "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש", מותר למחות".

המאמר הבוקר בהארץ (צילומסך)

"מותר", הוסיף לוי וכתב: "לפלסטינית ישראלית לחשוב שאת החגיגה הזאת צריך להשבית בפעולת מחאה אישית: לכבות את הנרות בקניון. בזמן שאחיה ואולי גם בני משפחתה — ביפו למשל אין משפחה אחת שאין לה קרובים בעזה — טובעים בבוץ, קופאים בקור וכלבים רעבים ממשיכים לנבור בגופות קרוביהם הלכודות, היהודים לא יחגגו כאן כאילו כלום לא קרה".

לוי המשיך לפלפל מדוע האישה הזו גיבורה וכמה הפלסטינים מסכנים תחת הכיבוש היהודי האכזרי וכתב לסיום: "לערביי ישראל כואב, גם אם הם משותקים מאימת השלטון שעוצר את כל מי שמעז להביע אנושיות. ועכשיו באה האשה האלמונית, בנר רביעי של חנוכה, וכיבתה לישראלים החוגגים לרגע את הנרות, בפו אחד. היא גיבורה".

"האישה הגיבורה" לפי גדעון לוי בשעת מעשה (צילום: מצלמת אבטחה)

כזכור, על פי התיעוד ממצלמות האבטחה, האירוע התרחש אתמול בקניון הסמוך לבית החולים איכילוב. האישה נראית הולכת בקניון יחד עם בן זוגה, מתקרבת לחנוכייה המוצבת במקום ומכבה את הנרות. האדם שליווה אותה נראה מוחא כפיים לאחר המעשה, ולאחר מכן שבה האישה ומכבה נר נוסף.

לצד תיעוד מצלמות האבטחה, האישה אף תיעדה את עצמה במהלך המעשה ופרסמה את הסרטון בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה, תוך שהיא מתגאה בפעולה.

גורם במשטרה מסר כי בעקבות התלונות שהוגשו נפתחה חקירה לבחינת נסיבות האירוע. “רואים שהיא מכבה את הנרות בחנוכייה. אנו בודקים את ההיבטים הפליליים והמשפטיים של המקרה”, נמסר.

15
כמה שנאה עצמית
היועץ
14
חולה נפש
דני
13
באווירה של חג זה, המתיוונים יותר גרועים מהיוונים
כפיר
12
עוד מתיוון מצוי.
דוד
11
אם היא היתה מכבה נר של בג"צ או של היועמשי"ת, גם הוא היה מסנגר עליה?
מיקי
10
מה זה לוי? ומי היה גדעון? ובכן אלה היו הגיבורים של עם ישראל, ואולי? אולי יעשה האיש הזה שינוי שם? למשל ג׳דעוון פלסטין , ואז גם הוא יהיה גיבור ישמעאל, שיחשוב על זה!
אפי
9
לגרש אותו לעזה לצמיתות אצל אוהביו. אלגז'ירה זה סניף של עיתון הארץ האנטישמי.
יחזקאל
נכון מאד. מנוול
שולה
8
אם היתה תולשת את דגל המדינה האם גם אז מר לוי היה אומר שזה מחאה קשות ולא אלימה
איתמר
7
השאלה העצומה היא האם את דגל הבושה המתועב מותר לבזות???
חושב
6
מטומטמים תמיד היו ויהיו, רק אני חושב שהוא זכה בתואר " שונא ישראל " שילך לעזאל או לעזה
מוטי
5
מתלהב מהחיג'אז. כולנו יודעים איך היה מגיב על אשה דתיה שהולכת עם כיסוי ראש צבוע! מתייוונים!
קבי
התכוונת לחיג'אב? כי אני חושבת שחיג'אז זה מקאם. חיג'אב- כיסוי ראש
שרה
4
ידוע מר גדעון לוי , ששמאל זאת מחלת נפש, טוב תעשה לנו ולך אם תטפל בעצמך , וטוב שעה אחת קודם
אני
3
הוא צודק. זה בדיוק חנוכה שהם מנסים לכבות אותנו גם אז גם היום גם בשמחת תורה. אבל תמיד אנחנו נדלקים ומנצחים בזכות הגחלת הבוערת.
חרדי
2
אם לכבות חנוכייה בקניון זו “גבורה”, אז גם לבעוט בכלב קשור זה אקט מהפכני. לא אומץ, לא מוסר, ולא מחאה. רק עיתונאי שמוחא כפיים לכל מי שמוכן לדרוך על סמל של אחרים כדי להרגיש נאור לרגע.
מוטי
1
גדעון חושב שהוא נאור, אבל מזמן כבה לו האור. רשעים בחייהם קרויים מתים
שלמה

