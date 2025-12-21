ילד תועד מתקרב לחצר בית, נושף על חנוכייה ומכבה; חקירה נפתחה

הילד בכיבוי החנוכייה ברמלה ( צילום: לפי סעיף 27א )

משטרת ישראל פתחה היום (ראשון) בחקירה סביב כיבוי נרות חנוכה בחצר בית פרטי ברמלה שבמרכז הארץ, בידי ילד קטן - ככל הנראה ממשפחה ערבית באזור.

החקירה נפתחה בעקבות תיעוד ויראלי מרגעי הכיבוי, שהופץ ברשת. בתיעוד ממצלמות האבטחה של הבית, נראה הילד מתקרב עם קורקינט לחנוכייה בצורת מגן דוד. הוא נעצר ליד החנוכייה ובמשך שניות אחדות נושף בפיו על הנרות - עד שמכבה את החנוכייה. לאחר מכן נמלט מהמקום. כאמור חקירה נפתחה בעקבות התיעוד. המשטרה מסרה: "שוטרי תחנת רמלה פתחו בחקירה עם קבלת הסרטון בו נצפה ככל הנראה קטין שמכבה נרות חנוכייה שהוצבה בכניסה לחצר של בית פרטי ברמלה". עוד נמסר: "המשטרה רואה בחומרה כל אירוע אלימות, פגיעה באדם, ברכושו וברגשות הדת, ופועלת עם כל הכלים העומדים לרשותה על מנת להגיע לחשודים ולמצות עמם את הדין". למרבה הצער לא מדובר בפעם ראשונה בחנוכה הנוכחי שבו מתועדים מעשים שכאלה. ביום שישי האחרון פתחה המשטרה בחקירה בעקבות תיעוד נוסף אחר, שבו נראית אישה ערבייה מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב ללא כל סיבה נראית לעין.

האישה מכבה בקניון

האירוע התרחש ביום שישי בקניון הסמוך לבית החולים איכילוב. האישה נראית הולכת בקניון יחד עם בן זוגה, מתקרבת לחנוכייה המוצבת במקום ומכבה את הנרות. האדם שליווה אותה נראה מוחא כפיים לאחר המעשה, ולאחר מכן שבה האישה ומכבה נר נוסף.

לצד תיעוד מצלמות האבטחה, האישה אף תיעדה את עצמה במהלך המעשה ופרסמה את הסרטון בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה, תוך שהיא מתגאה בפעולה.

גורם במשטרה מסר כי בעקבות התלונות שהוגשו נפתחה חקירה לבחינת נסיבות האירוע. “רואים שהיא מכבה את הנרות בחנוכייה. אנו בודקים את ההיבטים הפליליים והמשפטיים של המקרה”, נמסר.