האישה שנעצרה בשעת פעולה ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

המשטרה עדכנה ביום שישי האחרון, כי היא פתחה בחקירה בעקבות תלונות שהתקבלו על סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראית אישה ערבייה מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב, ללא כל סיבה נראית לעין. הערב (שני) עדכנה המשטרה, כי הפלסטינית זומנה לחקירה.

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פתחו בחקירה בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, בו תועדה חשודה כשהיא מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן במרכז תל אביב. לאחר שהתקבל אישור פרקליטות, החשודה בת ה-17 ובן משפחתה בן 19 שהיה עימה, זומנו לחקירה בתחנת המשטרה בחשד לעבירה של פגיעה ברגשות דת. בתום החקירה, שוחררו שני החשודים תושבי אזור ואדי ערה בצפון, בתנאים מגבילים והחקירה בעניינם נמשכת.

הפלסטינית בשעת מעשה ( צילום: מצלמת אבטחה )

על פי התיעוד ממצלמות האבטחה, האירוע התרחש אתמול בקניון הסמוך לבית החולים איכילוב. האישה נראית הולכת בקניון יחד עם בן זוגה, מתקרבת לחנוכייה המוצבת במקום ומכבה את הנרות. האדם שליווה אותה נראה מוחא כפיים לאחר המעשה, ולאחר מכן שבה האישה ומכבה נר נוסף.

לצד תיעוד מצלמות האבטחה, האישה אף תיעדה את עצמה במהלך המעשה ופרסמה את הסרטון בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה, תוך שהיא מתגאה בפעולה.

גורם במשטרה מסר כי בעקבות התלונות שהוגשו נפתחה חקירה לבחינת נסיבות האירוע. “רואים שהיא מכבה את הנרות בחנוכייה. אנו בודקים את ההיבטים הפליליים והמשפטיים של המקרה”, נמסר.

כזכור וכפי שדווח, העיתונאי גדעון לוי פרסם טור ב'הארץ', בו הוא שיבח את גבורתה של אותה פלסטינית ושותפה לפשע.

לוי כתב בפתח מאמרו, כי גיבורת חג החנוכה שלו היא אותה אישה שלבשה חיג'אב והחזיקה סלולרי בידה השניה: "היא ניגשה לחנוכייה בקניון וכיבתה את הנרות בפו אחד", כתב לוי והוסיף: "השַמָש עוד בער והיא כיבתה גם אותו. האשה הזאת היא רוזה פארקס הפלסטינית".

לוי הציג את כלי התקשורת הכללים שכינו את המעשה כמרתיח, אנטישמי ומקומם והתרעם על כך בכותבו: "כל שורפי הקוראנים במסגדים בגדה חופשיים, והאשה הזאת תיעצר. לא יפה לכבות נרות של חנוכה, אין לי מושג מה הניע את האשה האמיצה לעשות כן, אבל קשה לחשוב על פעולת מחאה לא אלימה מרהיבה מזאת".

לוי הוסיף להרגיז וכתב: "את החג שהיהודים חוגגים לרגל ניצחון מרד החשמונאים נגד הכובש היווני, מותר לשבש. בחג שבו היהודים שרים: "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש", מותר למחות".

"מותר", הוסיף לוי וכתב: "לפלסטינית ישראלית לחשוב שאת החגיגה הזאת צריך להשבית בפעולת מחאה אישית: לכבות את הנרות בקניון. בזמן שאחיה ואולי גם בני משפחתה — ביפו למשל אין משפחה אחת שאין לה קרובים בעזה — טובעים בבוץ, קופאים בקור וכלבים רעבים ממשיכים לנבור בגופות קרוביהם הלכודות, היהודים לא יחגגו כאן כאילו כלום לא קרה".

לוי המשיך לפלפל מדוע האישה הזו גיבורה וכמה הפלסטינים מסכנים תחת הכיבוש היהודי האכזרי וכתב לסיום: "לערביי ישראל כואב, גם אם הם משותקים מאימת השלטון שעוצר את כל מי שמעז להביע אנושיות. ועכשיו באה האשה האלמונית, בנר רביעי של חנוכה, וכיבתה לישראלים החוגגים לרגע את הנרות, בפו אחד. היא גיבורה".