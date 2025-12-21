ארגון איחוד הצלה קיים בסוף השבוע האחרון במיאמי את אירוע הגאלה השנתי של הארגון, בהשתתפות תומכי הארגון ודמויות מפתח, ביניהם: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ומזכיר המדינה וראש ה־CIA לשעבר של ארצות הברית, מייק פומפאו

במוקד הערב, הנוכחים התרגשו מהודעתו של נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר, כי בר קופרשטיין אשר שוחרר משבי חמאס לאחר 738 יום, ואימו המסורה ג׳ולי, מצטרפים בקרוב כחובשים מתנדבים באיחוד הצלה.

אביו של בר, טל קופרשטיין, היה אף הוא חובש מתנדב באיחוד הצלה, שנפצע קשה בעת שהוזעק כחובש להציל חיים. בתקופת השיקום של האב, חובשי איחוד הצלה, התנדבו לעבוד במשמרות בדוכן הפלאפל של המשפחה, על מנת לסייע להם להתפרנס ולעמוד על הרגליים.

במהלך הערב המרגש בו השתתפו כ 1,200 ידידי ותומכי הארגון, גויסו 120 אלף דולר עבור בר ומשפחתו, לצורך סיוע בהוצאות רפואיות וקיומיות. בנוסף, בר קיבל אות הוקרה מיוחד מנשיא איחוד הצלה, אלי ביר, על עמידתו האיתנה והחוסן הנפשי יוצא הדופן.

נשיא ומייסד איחוד הצלה, אלי ביר, אמר באירוע: ״בר הוא חלק ממשפחת איחוד הצלה כבר שנים רבות. הפתענו אותו באפוד חובש אישי עם שמו, והענקנו לו את קוד הקריאה של אביו – 5055 – כדי שיוכל להמשיך בקרוב את מורשת המשפחה בהצלת חיים. אנו גאים ונרגשים להפוך טראומה בלתי נתפסת לפעילות מעוררת השראה שתביא להצלת חייהם של אזרחי ישראל.״

בר קופרשטיין הוסיף: ״התחברתי לאלי ביר כשעזרתי לו ללמוד להכין פלאפל בדוכן המשפחתי שלנו, לאחר שאבי נותר משותק. גדלתי על ערכי הצלת חיים מאבי ומאיחוד הצלה. בידע הרפואי שצברתי, השתמשתי בתפקידי כחובש בצה״ל ובהמשך במסיבת הנובה, כשסייעתי לפצועים במתקפת השבעה באוקטובר. אני שמח וגאה להיות חלק מהמשפחה המדהימה הזו.”

במהלך הערב התקיים פאנל מיוחד בהשתתפות יוסי כהן ומייק פומפאו, הנחשבים לשניים ממובילי קהילת המודיעין הבינלאומית בעשור האחרון ומי שהיו מעורבים בחתימת הסכמי אברהם. הפאנל עסק בשיתופי פעולה מודיעיניים, הרתעה ואתגרי הביטחון המשתנים של ישראל והעולם החופשי. בסיום הוענק לשניים פרס מגיני ישראל של איחוד הצלה, מידי אלי ביר.