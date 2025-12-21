כיכר השבת
אחרי שנשדד

שורד השבי ריגש: מצטרף כחובש מתנדב באיחוד הצלה | קיבל אפוד ייחודי

לאחר שנשדד ונפרץ רכבו, ארגון איחוד הצלה גייס כ-400 אלף ש״ח לשיקומו של שורד השבי. באירועמיוחד הכריז נשיא ומייסד איחוד הצלה כי בר ואימו המסורה מצטרפים בקרוב כחובשים מתנדבים מן המניין (הצלה)

3תגובות
איחוד הצלה (צילום: איחוד הצלה)

ארגון איחוד הצלה קיים בסוף השבוע האחרון במיאמי את אירוע הגאלה השנתי של הארגון, בהשתתפות תומכי הארגון ודמויות מפתח, ביניהם: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ומזכיר המדינה וראש ה־CIA לשעבר של ארצות הברית, מייק פומפאו

במוקד הערב, הנוכחים התרגשו מהודעתו של נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר, כי אשר שוחרר משבי חמאס לאחר 738 יום, ואימו המסורה ג׳ולי, מצטרפים בקרוב כחובשים מתנדבים באיחוד הצלה.

אביו של בר, טל קופרשטיין, היה אף הוא חובש מתנדב באיחוד הצלה, שנפצע קשה בעת שהוזעק כחובש להציל חיים. בתקופת השיקום של האב, חובשי איחוד הצלה, התנדבו לעבוד במשמרות בדוכן הפלאפל של המשפחה, על מנת לסייע להם להתפרנס ולעמוד על הרגליים.

במהלך הערב המרגש בו השתתפו כ 1,200 ידידי ותומכי הארגון, גויסו 120 אלף דולר עבור בר ומשפחתו, לצורך סיוע בהוצאות רפואיות וקיומיות. בנוסף, בר קיבל אות הוקרה מיוחד מנשיא איחוד הצלה, אלי ביר, על עמידתו האיתנה והחוסן הנפשי יוצא הדופן.

נשיא ומייסד איחוד הצלה, אלי ביר, אמר באירוע: ״בר הוא חלק ממשפחת איחוד הצלה כבר שנים רבות. הפתענו אותו באפוד חובש אישי עם שמו, והענקנו לו את קוד הקריאה של אביו – 5055 – כדי שיוכל להמשיך בקרוב את מורשת המשפחה בהצלת חיים. אנו גאים ונרגשים להפוך טראומה בלתי נתפסת לפעילות מעוררת השראה שתביא להצלת חייהם של אזרחי ישראל.״

בר קופרשטיין הוסיף: ״התחברתי לאלי ביר כשעזרתי לו ללמוד להכין פלאפל בדוכן המשפחתי שלנו, לאחר שאבי נותר משותק. גדלתי על ערכי הצלת חיים מאבי ומאיחוד הצלה. בידע הרפואי שצברתי, השתמשתי בתפקידי כחובש בצה״ל ובהמשך במסיבת הנובה, כשסייעתי לפצועים במתקפת השבעה באוקטובר. אני שמח וגאה להיות חלק מהמשפחה המדהימה הזו.”

במהלך הערב התקיים פאנל מיוחד בהשתתפות יוסי כהן ומייק פומפאו, הנחשבים לשניים ממובילי קהילת המודיעין הבינלאומית בעשור האחרון ומי שהיו מעורבים בחתימת הסכמי אברהם. הפאנל עסק בשיתופי פעולה מודיעיניים, הרתעה ואתגרי הביטחון המשתנים של ישראל והעולם החופשי. בסיום הוענק לשניים פרס מגיני ישראל של איחוד הצלה, מידי אלי ביר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ארגון איחוד הצלה הוא מיוחד מאוד ארגון של חסד עצום וזו זכות עצומה להיות חלק מהם
נתי
2
מרגש מאוד!!! אין על העם הייחודי שלנו ובר הגיבור העילאי ''הגבורה האמיתית היא לקום, גם אחרי הנפילות הקשות ביותר'' בר נפל אבל קם שוב למקום הרבה יותר גבוהה.
ריקי
1
איזה בחור כל הכבוד
לאוי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר