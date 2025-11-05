רום ברסלבסקי: "עשו בי דברים שאפילו הנאצים של היטלר לא עשו"

רום ברסלבסקי ביום חזרתו ( צילום: ערן ירדני / לע"מ )

עינויים מחרידים עבר רום ברסלבסקי בשבי חמאס בעזה. הערב (רביעי) מתפרסמת עדות ראשונה שהשמיע, בקולו, בריאיון לתכנית 'הצינור'. קטעים מהריאיון פורסמו ב'דיילי מייל'.

הוא סיפר כי היה שלב שבו הפשיטו אותו מבגדים לחלוטין - במטרה להשפיל אותו ולשבור את הכבוד שלו. "קשרו אותי כשאני ערום לגמרי, לא לובש כלום", הוא תיאר. "גססתי, הייתי מרוסק, בלי אוכל. אתה שואל את עצמך 'מה קורה כאן'. התפללתי לקב"ה - תציל אותי בבקשה מזה". לדבריו, לא מדובר היה בפעם אחת ויחידה אלא במעשים שחזרו על עצמם. הוא ציין למראיינת כי קשה לו לדבר על זה. "זה היה הדבר הנוראי, אפילו בתקופת היטלר הנאצים לא עשו ככה". אימו של איתי חן חושפת את החולצה שאיתה הוחזר הלילה בארון דוד הכהן | 20:06 הוא הוסיף ואמר שכל יום בעזה היה "גיהנום". לדבריו, "כשמגיע לילה אתה אומר לעצמך 'סיימתי עוד יום בגיהנום, מחר בבוקר אקום לעוד גיהנום', ועוד גיהנום, ועוד גיהנום. זה לא נגמר". את חזרתו הגדיר "חזרה מפגישה עם השטן".

אחרי שחרורו מעזה ( צילום: דובר צה"ל )

הוא גם סיפר שניסו לאסלם אותו בתקופת השבי, וכי הדבר שהחדיר בו כוח הייתה הידיעה שהוא מוחזק במקום בשל היותו יהודי, וכי הוא יהודי המוקף בגוים.

רום ברסלבסקי, בן 21, מירושלים, הגיע למסיבת הנובה כדי לעבוד כמאבטח. כשהחלה המתקפה הוא הציל בגבורה צעירים רבים. ניצולים מהמסיבה סיפרו למשפחתו כי החל מהשעה 06:30 ובמהלך שעות רבות מאז שחדרו המחבלים, רום חילץ פצועים ופינה גופות במטרה למנוע את חטיפתן לעזה. הם תיארו את הגבורה וקור הרוח בהם פעל, גם תחת ירי.

אחרי שחרורו מעזה ( צילום: דובר צה"ל )

ב-10:30 התקשר לאימו תמי, שענתה לו בבכי. רום שאל אותה: "אמא למה את בוכה?", דאג להרגיע אותה, הסביר שהמצב קשה אך הבטיח שתוך כמה שעות יהיה בבית. מאז נותק עימו הקשר. בהמשך נודע לה שרום התקשר בזמן שהסתתר עם עוד אנשים מתחת לטנק, כאשר היו מוקפים במחבלים.

בפברואר 2025 פרסם חמאס סרטון של רום מהשבי שבו הוא אומר: "שנה וחצי של סבל ושל גיהינום, של חוסר באוכל, כל יום מחדש". בסרטון נוסף של רום מהשבי מסוף יולי, הוא סיפר על הסבל והעינויים שהוא עובר: "אני לא מצליח לעמוד וללכת לשירותים, נגמר לי האוכל והשתייה".

משפחתו סיפרה שהיא מתקשה לזהות את רום, ועל כך שחמאס שברו אותו בשבי. הג'יהאד האיסלאמי שפרסם את הסרטון האחרון של רום, טען כי הסרטון צולם לפני שנותק הקשר איתו ועם שוביו. הוא שוחרר בעסקה האחרונה.