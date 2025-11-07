התקווה של מוצאת הנייד: "מקווה שעכשיו אחי הביביסט ידבר איתי"

נועה איתיאל, שחיינית קבועה בחוף הצוק בהרצליה, הייתה הבוקר (שישי) מי שזיהתה את הטלפון הנייד של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - המכשיר שנעלם מאז היעדרותה הדרמטית בתחילת השבוע, ואיתורו הפך לאחד הסימנים השנויים במחלוקת בפרשה.

בשיחה עם "וואלה!" שחזרה איתיאל את הדקות שבהן הבינה מה מצאה.

"אני בהתרגשות גדולה, עם צמרמורות ודופק מואץ. אני עדיין ברעידות ובהלם מוחלט", סיפרה. "שחיתי כמו בכל יום בצוק צפון ודרום. הים היה צלול, פתאום ראיתי על הקרקעית מכשיר טלפון - מסך לבן, חלק אחורי בולט. קראתי לחברה ששחתה איתי ואמרתי לה: 'בואי מהר - נראה לי שמצאנו משהו היסטורי'".

לדבריה, היא צללה, הרימה את המכשיר וזיהתה מיד שמדובר באייפון. "כשיצאתי לחוף ולחצתי על המסך - נשמטה לי הלסת. הייתי בהלם מוחלט. מישהו שהיה לידי עזר לי להתקשר, כי לא הצלחתי אפילו לחייג בעצמי".

איתיאל מספרת כי הכול התרחש בדיוק באזור שבו, לאורך כל השבוע, התמקדו החיפושים. "לחצתי על המסך וראיתי את התמונה שלה שהכרתי מהתקשורת. מיד קראנו למשטרה. מישהו ניגש ורצה לקחת את המכשיר כדי להעביר אותו, אבל אמרתי שאני עושה את זה בעצמי".

לדבריה, הייתה לה תחושת משמעות ברורה: "אני שוחה בים כל יום. שלשום אפילו ראיתי צוללנים מחפשים שם אותו. כבר מצאתי בים צב - ועכשיו מצאתי את הטלפון. אני מרגישה שעשיתי היסטוריה. שזה חשוב".

בסיום שיחתה התייחסה לצד האישי והמשפחתי: "הדבר הראשון שעלה לי בראש היה שאולי אח שלי - שהוא ביביסט רציני, יחזור לדבר איתי אחרי המעשה הזה. אני בצד השני של המפה הפוליטית, אבל הצדק צריך להיעשות. הבאתי את הטלפון למשטרה כדי שהאמת תצא לאור. המשפחה שלי שכולה מאוקטובר - והכול מתחבר לי. אני מרגישה שזה חשוב, שנשמור על אחדות ושיהיה טוב במדינה הזאת".