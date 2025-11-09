כיכר השבת
בגלל הפצ"רית

יריב אופנהיימר מכסח את חבריו השמאלנים: "כשלנו, הפקרנו, נסחפנו, שחטנו"

פעיל השמאל יריב אופנהיימר, יוצא בפוסט חריף נגד חבריו למחנה השמאל בעקבות הפרשה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי: "חבריי הליברלים. אנחנו בושה גדולה" (בארץ)

יריב אופנהיימר

פעיל השמאל יריב אופנהיימר, חבר הנהלת "שלום עכשיו" יוצא הבוקר (ראשון) בפוסט חריף נגד חבריו למחנה השמאל בעקבות הפרשה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.

"חבריי למחנה הליברלי, כשלנו", כותב אופנהיימר, "כשלנו בהגנה על הפצ"רית. הפקרנו אותה והפקרנו את האמת. נסחפנו בזרם הקונספירציות מטעם, על הטלפון האבוד שבו "בוודאות" יש ראיות מפלילות.

"שחטנו אותה בתוכניות הסאטירה וארבנו לה ביציאה מהכלא למסע שיימינג משפיל, כאילו היא החשודה בהתעללות סאדיסטית ולא בחשיפתה".

לדברי אופנהיימר, "לוין ונתניהו, להקת העורבים אוכלי הנבלות של מגל מרוצים, שוב עשינו עבורם את העבודה. אפילו פעילים מזקא שאמורים לעסוק באיתור וחילוץ גופות בחרו הפעם להתעלל בגופה. הציעו פרס על הטלפון כאילו זה פרס על ראשה. ואנחנו שיתפנו פעולה עם הקוריוז בשביל הצחוקים".

לסיום, הוא שב וכותב לחבריו במחנה השמאל: "חבריי הליברלים. אנחנו בושה גדולה".

24
אתם באמת בושה! לא בגלל זה...
אין עוד מלבדו
23
ערב רב נבלה שה' יפקח את עינהם החולות ומהר
יהודי
22
לרגע חשבתי שהוא עשה תשובה..
צבועים נמאסתם
21
חשבתי הוא כותב שהם בושה גדולה בגלל שהם טעו....אשליות....
שיחזרו בתשובה.!
20
צודק במאה אחוז 'אנחנו בושה גדולה'
יעקב
19
הוא ממש לא כיסח אותם אלא פשוט גיבה את הפצמרית
נראה לי שלא הבנתם את מה שהוא אמר
18
השמאל זה אותו שמאל וגם הים זה אותו ים ( התיכון...) בקיצור לא השתנה דבר.... השמאל לא אחריות על שום דבר שהוא עשה במהלך 70 שנות המדינה . אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה...
טקסס
17
שמע, אני מסכים איתך ולא מסכים איתך. אני מסכים איתך שאתם באמת בושה גדולה מאוד לעם היהודי. לא מסכים איתך שזה בגלל פרשת הפצרית כי אתם בושה גדולה עוד הרבה קודם, מיום שיסתדתם את הארגון האנטישמי עוכר ישראל שלכם. אתם בושה גדולה לעם היהודי עוד
שייקה
16
עוכר ישראל מלשין רודף כל אלא מעט ממעליליו של הרשע בכתבה למה מביאים אותו בושה
משה לוי
15
למה אתם נותנים לו במה נוספת לדברי בלע? די........ רוצים חדשות "נקיות"
יוסף
14
נו יריב אופנהיימר , קיצוני שמאלן , נכשלתם אך לא מהסיבות שאתה מונה. נכשלתם כי אתם מנסים לשלוט בדרכים לא הדמוקרטיות ולא לגיטימיות , בגלל שאתם אוחזים בנקודות מפתח שהם על שידרת המשפט שמתערב היום גם ברשות המחוקקת ולרשות המבצעת , תוך כדי כך מפעילה את כל הכלים שבידיה , אך הכלים הללו נתגלו כרקובים ,, לא אחר
צדקיהו
13
רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאורת רשעים תאבד.
מוישי
12
השמאל בנוי התנשאות ושנאה ולכן אפילו לעצמם לא נשאר להם אהבה ונאמנות
אריק
11
האדם המשונה הזה אינו ראוי לשום יחס
יוחנן
10
אופנהיימר באמת אתה בושה גדולה, כי אפילו על פתחו של גהינום אתה לא תודה בטעות ובכשלונותיך, חבריך שאתה קורה להם הלברלים, יש בהם עדיין קורטוב של אמת, ולך גם קורטוב זה אין לך, בושה גדולה
אריה
9
אכן מקבלים את ההודאה -בושה גדולה וכל השאר בדרך אליכם אחד אחד
אזרח מודאג
8
אתם אכן בושה גדולה, חמורים ששום דבר לא יזיז אותם ! כת פאנטית חשוכה , שגרמה ים של דמעות וצער, ועדיין גורמת, הלוואי וניפטר מכם בקרוב, חלאות
חחחחחח
7
הסיבה העיקרית למה ערוץ 24 (15) לא מצליח להתרומם זאת כי החלאה אופנהיימר משתתף שם קבוע בפאנלים. הציבור שרוצה לשמוע טיפוסים כאלו ודומיו, כבר מאזינים לערוצי 11 12 13. ולשאר הציבור רק לראות את החלאות האלו כבר מעורר בחילה וגועל. יש ציבור גדול במרכז ובימין שאינם ביביסטים ובכל זאת ממשיכים לצפות בערוץ 14 רק
מוטי
6
כך נראה פרצופם של הפרוגרסיבים האתאיסטים העלובים. אכזריים ובוגדניים ללא גבול, ולהיכן הרחמנות המזוייפת שלהם מופנית, כלפי פושעת שדם יהודים רבים על ידיה, עוד מהשביעי באוקטובר!
זובחי אדם עגלים יישקון...!
5
אכן אתה בושה
אכן אתה בושה
4
אתם בושה מעצם היותכם.
יוחנן
3
לאיש כבר מזמן אין תקנה שימשיך לחיות בסרטים שלו יגיע לעזה בסוף
מאיר
2
ד' יעזור לעם ישראל מי שמזיק לעם שלו ודואג למחבלים... ערב רב וודאי
חשבתי שאולי הוא שב בתשובה
1
חשבתי לרגע שהוא מתבייש שמישהי בכירה משורותיו ועוד כמוה מעורבים בפרשת שחיתות ושהם צריכים לעשות חשבון נפש. אבל לא! הוא מתבייש בזה שהמחנה שלו לא מגן על זו שהעלילה על חיילי צה״ל הקדושים עלילה נוראה וחסרת בסיס ואז שיקרה והסתבכה בשקר על גבי שקר
חנה

