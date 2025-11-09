פעיל השמאל יריב אופנהיימר, חבר הנהלת "שלום עכשיו" יוצא הבוקר (ראשון) בפוסט חריף נגד חבריו למחנה השמאל בעקבות הפרשה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.

"חבריי למחנה הליברלי, כשלנו", כותב אופנהיימר, "כשלנו בהגנה על הפצ"רית. הפקרנו אותה והפקרנו את האמת. נסחפנו בזרם הקונספירציות מטעם, על הטלפון האבוד שבו "בוודאות" יש ראיות מפלילות.

"שחטנו אותה בתוכניות הסאטירה וארבנו לה ביציאה מהכלא למסע שיימינג משפיל, כאילו היא החשודה בהתעללות סאדיסטית ולא בחשיפתה".

לדברי אופנהיימר, "לוין ונתניהו, להקת העורבים אוכלי הנבלות של מגל מרוצים, שוב עשינו עבורם את העבודה. אפילו פעילים מזקא שאמורים לעסוק באיתור וחילוץ גופות בחרו הפעם להתעלל בגופה. הציעו פרס על הטלפון כאילו זה פרס על ראשה. ואנחנו שיתפנו פעולה עם הקוריוז בשביל הצחוקים".

לסיום, הוא שב וכותב לחבריו במחנה השמאל: "חבריי הליברלים. אנחנו בושה גדולה".