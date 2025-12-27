כיכר השבת
שישה ימים אינטנסיביים בארצות הברית: הלו"ז המלא לקראת נסיעת ראש הממשלה

לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים המלא לקראת ביקור ראש הממשלה בפלורידה | נתניהו ימריא מחר בשעות הבוקר ויחזור ארצה ביום שישי בבוקר | פגישת נתניהו וטראמפ תתקיים ביום שני בשעה 22:30 שעון ישראל במאר א לגו | עוד קודם לכן, בשעה 21:00 הוא יפגוש את מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי, מרקו רוביו (מדיני)

נתניהו וטראמפ | ארכיון (צילום: Liri Agami/Flash90)

לשכת ראש הממשלה פרסמה הערב (מוצאי שבת) את לוח הזמנים המלא לקראת ביקור ראש הממשלה בפלורידה. ימריא מחר בשעות הבוקר ויחזור ארצה ביום שישי בבוקר. שיא הביקור הוא כמובן הפגישה עם נשיא ארצות הברית , לצד ביקור ופגישות נוספות.

להלן לוח הזמני המלא:

  • יום ראשון 28/12/25: 07:30: המראה (שעון ישראל) 14:00: נחיתה בפלורידה (שעון פלורידה).
  • יום שני 29/12/25: 14:00: פגישה עם מזכיר המדינה של ארצות הברית, במלון הביקור. 14:00 יציאה למאר א-לאגו. 15:30: פגישת ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית (20:30 שעון ישראל).
  • יום רביעי 31/12/2025: 10:30: פגישה עם אוונגליסיטים במלון הביקור. 16:00: ראש הממשלה ורעייתו ישתתפו באירוע בבית הכנסת Shul בבמיאמי. באירוע ינכחו חברי קונגרס, ראשי הקהילה היהודית, ראשי קהילות מיאמי, סטודנטים מרחבי מיאמי.
  • יום חמישי 1/1/2026: המראה לארץ בשעות הצהרים.
  • יום שישי 2/1/2026: נחיתה בארץ בשעות הצהרים המוקדמות.

