כל הפרטים שישה ימים אינטנסיביים בארצות הברית: הלו"ז המלא לקראת נסיעת ראש הממשלה לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים המלא לקראת ביקור ראש הממשלה בפלורידה | נתניהו ימריא מחר בשעות הבוקר ויחזור ארצה ביום שישי בבוקר | פגישת נתניהו וטראמפ תתקיים ביום שני בשעה 22:30 שעון ישראל במאר א לגו | עוד קודם לכן, בשעה 21:00 הוא יפגוש את מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי, מרקו רוביו (מדיני)

בני סולומון כיכר השבת | 22:19