"תצפצף עליהם!" - הגר"מ שטרנבוך שרף צו גיוס והורה לבחורי הישיבות "לא להתייצב"

רגע היסטורי והכרזת מלחמה: הגאון רבי משה שטרנבוך, השליך צו גיוס של בחור ישיבה אל תוך האש - לעיני תלמידיו • התיעוד שמרעיש את עולם התורה אירע ביום חמישי האחרון, כאשר בחור ישיבה ששוחרר מהכלא בבוקרו של יום הגיע למעונו של הפוסק, ושם קיבל את ההוראה המפורשת "תצפצף עליהם", תוך שהפוסק משליך את הצו לתוך האש • צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"מ שטרנבוך שורף צו גיוס (צילום: באדיבות המצלם)

תיעוד נדיר הנחשף הערב (מוצאי שבת) לראשונה, בו נראה הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך משליך לאש צו גיוס של בחור ישיבה.

הסיפור המלא מתרחש ביום חמישי האחרון, לאחר שיעורו השבועי של הגר"מ שטרנבוך לתלמידיו - חברי ורבני כולל תשובות והנהגות.

כהרגלו מידי שנה, שורף פוסק הדור את הפתילות שנשארו מחנוכה, במעמד מיוחד המתקיים לאחר שיעורו השבועי לחברי כולל 'תשובות והנהגות'.

אך הפעם, יחד עם שריפת הפתילות, שרף הפוסק באורח נדיר, גם צו גיוס של בחור ישיבה שיצא באותו היום מהכלא הצבאי, בצעד שמתפרש כהוראה למלחמה תוקפנית במיוחד בצבא. בנוסף אף הורה הפוסק לבחור לא להתייצב ללשכת הגיוס, וכלשונו: "תצפצף עליהם".

הסיפור מתרחש לאחר שבין שורות הכולל נמנה העסקן הידוע ר' שמעון שישא, הפועל ללא ליאות למען שחרור בחורי ישראל מהצבא, וכך העסקן הרב שישא שהגיע לשיעור ולמעמד המסורתי של שריפת הפתילות, ניצל את ההזדמנות גם להביא בפני פוסק הדור את הבחור שיצא באותו היום מהכלא הצבאי.

הרב שישא הציג את הבחור בפני הגר"מ שטרנבוך וסיפר כי רק היום יצא מהכלא הצבאי לאחר 16 יום בכלא, וכעת הצבא דורש ממנו להתייצב לגיוס מלא ביום ראשון

הגר"מ ענה לבחור 'פייף זיי אן', ובתרגום: "תצפצף עליהם!!".

לאחר מכן חזר הגר"מ שטרנבוך בשנית ואמר: "מדארף זיי אן פייפן", צריכים לצפצף עליהם!!

לאחר מכן השליך הפוסק את צו הגיוס לתוך מדורת שריפת הפתילות, לקול שירת המוני חברי ותלמידי כולל 'תשובות והנהגות' שפצחו בשירת 'וכל קרני רשעים אגדע'

2
צריך ללכת 50,000 חרדים ללשכת הגיוס באנו שתעצרו אותנו במקום שאתם תבואו אלינו באנו אליכם להיכנס לכלא הם ישתגעו
עזיזי
1
דם יהודי נשפך, ומה עושים החרדים הקיצונים? שורפים צווים של הצבא שמגן על חייהם. כמה פתאטי.
די לקיצוניות!
כולנו קיצוניים??? לך אתה למיסיון צה"ל
נונו

