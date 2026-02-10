כיכר השבת
הצורבים הצעירים

בני 12 וסיימו את הש"ס: מעמד מרגש של סיום משניות בתלמוד תורה ב'תל ציון'

לאחר שנה של התמדה רצופה, גם בימי בין הזמנים והחגים, חגגו תלמידי כיתות ז' של תלמוד תורה 'חניכי הישיבות' בתל ציון את סיום שישה סדרי משנה ברוב פאר והדר • ראש ישיבות 'באר התלמוד' הגר"ח כהן והמשגיח הגר"א אהרון הופיעו במעמד והעלו על נס את עוצמת ההישג של הדור הצעיר • צפו בתיעוד ממעמד חלוקת הגביעים והש"סים לצורבים הצעירים | גלריה (חרדים)

סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד מרגש של "סיום ש"ס משניות נערך על ידי תלמידי כיתות ז' בתלמוד תורה חניכי הישיבות תל ציון.

התלמידים החלו לשקוד על תלמודם בלימוד משניות לפני כשנה, כאשר קבוצה גדולה של תלמידים בכיתה ו' קיבלו עליהם לסיים שישה סדרי משנה, מתוך התמדה ועקביות מידי יום ביומו.  וכעת בחלוף שנה זכו התלמידים לסיים את כל הששה סדרי משנה.

המעמד נערך  באולם שע"י בית הכנסת "שערי יוסף". סביב שולחנות ערוכים כראוי וכיאה לגומרה של תורה. במעמד נשאו דברים הגאון  רבי חנוך כהן ראש ישיבות "באר התלמוד",  המשגיח הגאון רבי אליהו אהרון, משגיח "הישיבה לצעירים תל ציון" וישיבת "באר התלמוד", רבני הקהילות בתל ציון הרה"ג רבי אליהו שטרית והרה"ג רבי נהוראי יוסף אוחנה, משגיח הת"ת הגרד"י טראב, המנהל הרב יצחק הלי, והמחנכים הרב דוד אהרוני הרב אריה שינקר  הרב אלעזר שבתאי  והרב טל טוויג.

במעמד הסיום השתתפו גם הצורבים הצעירים, תלמידי כיתות ו' שהתחילו זה עתה את לימוד המשניות מתוך רצון ושאיפה לזכות לסיימם בשנה הבאה.

ראש הישיבה  הגאון רבי חנוך כהן בדבריו תיאר את ההתרגשות הגדולה שיש לו ממעמד כזה, שלא נמצא כמוהו במחוזות אחרים, לראות ולחזות בילדי חמד הלוקחים על עצמם להשקיע מחוץ לשעות הלימודים יום אחר יום בכל ימות השנה, ואפילו בימות החגים, ובימי בין הזמנים. דבר זה מעיד כאלף עדים על חינוך טהור וחזקה שיהיו גדולים".

בסיום המעמד המרומם ומתוך התרגשות גדולה חולקו על ידי הרב המנהל והמשגיח  את התעודות ופרסי ההוקרה לתלמידים. כל אחד מהם קיבל ש"ס משניות מיוחד, וכן גביע כסף.

סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ש"ס משניות ע"י ילדי חניכי הישיבות בתל ציון (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

למרות המתיחות הביטחונית

|

הצורבים הצעירים

|

נפגש עם המנהיגים בברוקלין

|

העתיד החרדי • צפו בתוכנית המלאה

||
18

כותרות היום

||
3

פיקוח הלכתי מחמיר

||
1

דרמה בחקיקת חוק הגיוס

||
38

סֵדֶר הֲלָכָה

|

צפו בגלריה

|

וזאת לתעודה

|

ענבי הגפן

||
1

"בגלל גזירות הממשלה"

||
15

"יגורו בכל מקום?" // דעה

||
5

"פעולת אכיפה שלא נמצאת בסמכות"

||
7

עזרה מסוכנת

||
4

ענבי הגפן

|

המשטרה מנעה עימות חזיתי

||
16
ש

מוויטנהם ועד פיליפינים

ציקי גל|מקודם

סערה במערכת הפוליטית

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר