מעמד מרגש של "סיום ש"ס משניות נערך על ידי תלמידי כיתות ז' בתלמוד תורה חניכי הישיבות תל ציון.

התלמידים החלו לשקוד על תלמודם בלימוד משניות לפני כשנה, כאשר קבוצה גדולה של תלמידים בכיתה ו' קיבלו עליהם לסיים שישה סדרי משנה, מתוך התמדה ועקביות מידי יום ביומו. וכעת בחלוף שנה זכו התלמידים לסיים את כל הששה סדרי משנה.

המעמד נערך באולם שע"י בית הכנסת "שערי יוסף". סביב שולחנות ערוכים כראוי וכיאה לגומרה של תורה. במעמד נשאו דברים הגאון רבי חנוך כהן ראש ישיבות "באר התלמוד", המשגיח הגאון רבי אליהו אהרון, משגיח "הישיבה לצעירים תל ציון" וישיבת "באר התלמוד", רבני הקהילות בתל ציון הרה"ג רבי אליהו שטרית והרה"ג רבי נהוראי יוסף אוחנה, משגיח הת"ת הגרד"י טראב, המנהל הרב יצחק הלי, והמחנכים הרב דוד אהרוני הרב אריה שינקר הרב אלעזר שבתאי והרב טל טוויג.

במעמד הסיום השתתפו גם הצורבים הצעירים, תלמידי כיתות ו' שהתחילו זה עתה את לימוד המשניות מתוך רצון ושאיפה לזכות לסיימם בשנה הבאה.

ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן בדבריו תיאר את ההתרגשות הגדולה שיש לו ממעמד כזה, שלא נמצא כמוהו במחוזות אחרים, לראות ולחזות בילדי חמד הלוקחים על עצמם להשקיע מחוץ לשעות הלימודים יום אחר יום בכל ימות השנה, ואפילו בימות החגים, ובימי בין הזמנים. דבר זה מעיד כאלף עדים על חינוך טהור וחזקה שיהיו גדולים".

בסיום המעמד המרומם ומתוך התרגשות גדולה חולקו על ידי הרב המנהל והמשגיח את התעודות ופרסי ההוקרה לתלמידים. כל אחד מהם קיבל ש"ס משניות מיוחד, וכן גביע כסף.