בעיצומה של הפסקת צהריים נכנסו כוחות משטרה גדולים מלווים באנשי צבא, היישר למתחם ישיבת נר זרח בעוצם. לתדהמת הבחורים שניסו להבין האם כך החליטו לקחת אותם לבקו"ם - התברר כי בשטח הסמוך לישיבה, התגלה 'סליק' של אמל"ח. הבחורים התבקשו לפנות את המתחם לצורך ביטחונם. בתום 3 שעות של סריקות מאסיביות באמצעות חבלן משטרתי - התלמידים שבו ללימודם. כל הפרטים והתיעודים הבלעדיים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ייאוש ודכדוך

במפלגות החרדיות מבינים היום את מה שציבור בוחריהםן הבין כבר מזמן: אין כמעט היתכנות לחקיקת חוק הגיוס. היחיד שצוהל בימים אלו הוא יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף שמתאפק שלא לומר "אמרתי לכם" בקול גדול. כל הפרטים והתאריכים האפשריים לבחירות - בכתבת הווידאו שלפניכם.

יש דין ויש דיין

מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו התבטא אמש באירוע שהתצקיים במעונו על גל המעצרים הנמשך כנגד תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, והזהיר את הרשויות במילים קשות. זקני בני ברק מעידים כי מעולם לא שמעו את המנהיג הליטאי במילים כה חריפות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

כנף ציון בדרך לוושינגטון

רה"מ נתניהו יצא למסע בזק בארה"ב - שם הוא ייפגש עם נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ, וינסה להשפיע עליו להמנע מחתימה על הסכם גרעין חדש מול האייתולות של איראן. לנתניהו הצטרף גם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי - שניפק הסבר מעניין לשאלה מדוע הוא בחר בכנף ציון. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

דרמת פשע בעיר החרדית

תלונות על אירועי שוד ורעש במודיעין עילית, גרמו לשוטרי התחנה המקומית לפתוח בחקירה סמוייה שהעלתה - כי אירוע הפשע שדווחו הם רק קצה הקרחון. לשוטרים ההמומים התגלו ממדי הפשיעה בעיר החרדית - שלא מביישים ארגוני פשע וותיקים מבני ברק. כל הפרטים ממעצר האחים הקטינים - בכתבת הווידאו שלפניכם.