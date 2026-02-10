כיכר השבת
מול האש בצפת: רבי ישראל אברג'ל פיקח ואפה מצות עבור בני הקהילה

לקראת חג הפסח, הגאון רבי ישראל אברג'ל הגיע למאפיית המצות בצפת לעמוד מקרוב על אפיית "מצות חבורה" עבור בני קהילת 'המאיר לארץ' | צפו בתיעוד מרגע בדיקת הכלים ועד להכנסה לתנור והברכה לעובדים (חרדים)

רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה
צילום: באדיבות המצלם
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)

עם התקרב ימי חג הפסח הבאים עלינו לטובה, נרשמה התרגשות מיוחדת במאפיית המצות בצפת. אל המקום הגיע הגאון רבי ישראל אברג'ל, רב קהילת 'המאיר לארץ', כדי על מנת ללוות מקרוב את אפיית המצות המהודרות עבור בני הקהילה.

מיד עם הגעתו, ניגש הרב למלאכת הפיקוח בחרדת קודש. הרב עבר בין העמדות השונות, בדק באופן אישי וקפדני את כלל הכלים ושולחנות העבודה, וזאת כדי לוודא שכל פרט ופרט עומד בסטנדרטים ההלכתיים המחמירים ביותר של "מצה שמורה" ללא חשש חימוץ.

שיאו של המעמד היה כאשר הרב נטל חלק פעיל במלאכת האפייה. הרב הכניס בעצמו את המצות אל התנור. במהלך האפייה, עצר הרב כדי לחזק את ידי העובדים והמתנדבים במלאכת הקודש. הוא בירך בחום את העוסקים במלאכה, תוך שהוא מדגיש את החשיבות הגדולה של הכנת המצות מתוך שמחה וטהרת הלב. במהלך האירוע, הרב ערך מעמד "הפרשת חלה" בברכה בשם ומלכות.

רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)
רבי ישראל אברג'ל באפיית מצות חבורה (צילום: באדיבות המצלם)

