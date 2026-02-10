עם התקרב ימי חג הפסח הבאים עלינו לטובה, נרשמה התרגשות מיוחדת במאפיית המצות בצפת. אל המקום הגיע הגאון רבי ישראל אברג'ל, רב קהילת 'המאיר לארץ', כדי על מנת ללוות מקרוב את אפיית המצות המהודרות עבור בני הקהילה.

מיד עם הגעתו, ניגש הרב למלאכת הפיקוח בחרדת קודש. הרב עבר בין העמדות השונות, בדק באופן אישי וקפדני את כלל הכלים ושולחנות העבודה, וזאת כדי לוודא שכל פרט ופרט עומד בסטנדרטים ההלכתיים המחמירים ביותר של "מצה שמורה" ללא חשש חימוץ.

שיאו של המעמד היה כאשר הרב נטל חלק פעיל במלאכת האפייה. הרב הכניס בעצמו את המצות אל התנור. במהלך האפייה, עצר הרב כדי לחזק את ידי העובדים והמתנדבים במלאכת הקודש. הוא בירך בחום את העוסקים במלאכה, תוך שהוא מדגיש את החשיבות הגדולה של הכנת המצות מתוך שמחה וטהרת הלב. במהלך האירוע, הרב ערך מעמד "הפרשת חלה" בברכה בשם ומלכות.