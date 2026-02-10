אחרי שש שנות המתנה, בהן הסתפק באלבומי קונספט ופרויקטים ווקאליים, בני פרידמן חוזר באלבום מקורי חדש ומגיע לאולפן 'כיכר השבת' לראיון חגיגי עם מבקר המוזיקה נתנאל לייפר. פרידמן, אחד הקולות הגדולים של המוזיקה החסידית, לא חושש לדבר על "המטבח האחורי" של ההפקה, על הוויכוחים באולפן ועל ההחלטה האמיצה לחזור אחורה בזמן.

למה המתנו שש שנים לאלבום?

כשנשאל מדוע לקח לו זמן רב כל כך להוציא אלבום מקורי, פרידמן מסביר שזה לא עניין של בטלה: "אי אפשר למהר את זה... צריך שיהיה על מה לעבוד". לדבריו, הוא מקבל המון חומרים, אבל הסינון הוא קפדני.

הדינמיקה עם המפיק המוזיקלי הצמוד, דני גרוס, היא זו שקובעת את הטון. פרידמן חושף כיצד מתקבלות ההחלטות הגורליות על השירים: "אם אני מוכן להילחם איתו (על שיר) - אז אני מקליט... אבל אם אני לא מוכן להילחם, אז זהו, השיר הולך למישהו אחר".

פרידמן הודה בראיון שלפעמים המפיק צודק, וחשף כי את הלהיט הגדול באנגלית שהוציא לפני כארבע שנים - "יהודי לא נשבר", הוא בכלל לא רצה להקליט בהתחלה: "כששמעתי את השיר לראשונה לא עפתי עליו... דני אמר 'חייב להקליט, חייב חייב'. הוא התעקש, וברוך השם עשיתי את זה".

"זה פשע, אבל זה מה שרצינו"

בעולם של טיקטוק וסרטונים קצרים, פרידמן החליט באלבום החדש לעשות "דווקא" ולחזור לסאונד הישן והטוב, כולל שיתוף פעולה עם המעבד האגדי סוקי ברי.

"רצינו לחזור קצת למוזיקה של פעם... יש שיר של שש דקות", מספר פרידמן ומודה בחיוך: "לא עושים דבר כזה היום, דבר כזה זה פשע".

לדבריו, היום הכל מהיר, "פופ מיוזיק וסושיאל מדיה", אבל הוא חיפש לתת לקהל "משהו חדש עם נשמה עתיקה".

הזמר שגורם לבני פרידמן לקנא

בפינת "קנאת סופרים", נדרש פרידמן לבחור שיר של זמר אחר שהיה רוצה לנכס לעצמו. הבחירה הייתה מפתיעה: פרידמן בחר בנפתלי קמפה.

"אני אוהב את כל השירים של נפתלי קמפה", הודה פרידמן וציין שהיה שמח לבצע שירים בסגנון שלו, ואף רמז כי השיר החדש שלו, "תלוי בך" (בלחנו של הרב מנחם נורדמן) מזכיר את הסגנון ה'קמפאי'.

במהלך הריאיון ביצע פרידמן בלייב את השיר מתוך האלבום החדש - "תלוי בך".

צפו בראיון המלא: