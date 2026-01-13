הזמר והיוצר יוחנן חייט, הגיע לאולפן "המבקר" בכיכר השבת לרגל השקת הסינגל השלישי שלו, "לעולם". בשיחה מרתקת חייט חושף את התהליך הארוך שעבר מהילדות בבית מוזיקלי במיוחד ועד להחלטה רק בגיל 35, להוציא את יצירותיו לאור.

חייט גדל בבית שבו המוזיקה היא אוויר לנשימה. בנו של המלחין האגדי הרב ברוך חייט, יוחנן ספג את עולם הלחן והמוזיקה החסידית מאז שנולד. למרות המורשת, יוחנן ואחיו המוזיקאים בחרו בקו אמנותי שונה מזה של אביהם. "במובן הזה אנחנו הולכים בעקבותיו בזה שאנחנו לא הולכים בעקבותיו", מסביר חייט בחיוך, ומציין כי אביו מעריך מאוד את היצירה החדשה והמקורית שלהם.

יוחנן החל לנגן בגיטרה בגיל 12, אם כי הוא מגדיר את עצמו בבסיסו כמתופף – כלי שפחות התאים לחיי הישיבה. לאורך השנים הוא הושפע מאמנים כמו אהרן ויונתן רזאל, ופיתח סגנון שאותו הוא מגדיר כ"ישראלי אמוני".

במשך שנים נשארו עשרות ולחנים של חייט ב"מגירה". השינוי הגדול קרה בעקבות פגישה אקראית עם המעבד דוד איכילביץ'. למרות שחייט הגיע רק כדי להכיר, השניים מצאו כימיה מוזיקלית מיידית שיצרה תהליך של "תחייה מחדש" לחומרים הישנים. חייט מסביר את המניע להוצאת המוזיקה דווקא עכשיו: "תמיד אמרתי לעצמי שאת המוזיקה הזאת אני חייב לעצמי בשבילי לנפש שלי להוציא אותה, שאני אדע שעשיתי את שלי ושלא יישאר קבור במגירה".

פרק מפתיע בחייו של חייט מתרחש דווקא עכשיו, כאשר הוא עצר את חייו כר"מ בישיבה של אביו, 'מערבא' והוא נמצא בעיצומה של הכשרה צבאית במסלול חטיבת החשמונאים. למרות הקושי לשלב את המוזיקה עם השירות האינטנסיבי ללא טלפון זמין, הוא רואה בכך שליחות: "אני משתדל... לנצל את כלל כוחות הנפש לעבודת השם בכל צורה שהיא איפה שזה רלוונטי".

השיר החדש "לעולם", שנכתב במקור לפני כ-15 שנה, נוגע בנקודות של קושי ומאבק פנימי. חייט מדגיש כי הוא לא מכוון להיות "זמר חתונות", אלא ליצור מוזיקה שנוגעת ברגש ומחזקת אנשים שעוברים קשיים.

צפו בראיון המלא ובביצועי הלייב באולפן: