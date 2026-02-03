"ישי ריבו הוא מהצדיקים שהקב"ה שותל בכל דור ודור"

באולפן 'כיכר השבת' התארח השבוע הזמר והיוצר רועי לביא, דמות ייחודית בנוף המוזיקה היהודית – חסיד חב"ד שחי ויוצר באילת הרחוקה, המשלב בין עולמות הרוק הישראלי לאמונה בוערת. בראיון כן במיוחד למבקר המוזיקה נתנאל לייפר, לביא לא חשש לגעת בפצעים הפתוחים של התקופה האחרונה ושל חייו האישיים.

"הפסיק לעניין אותי הכל"

אחד הרגעים המטלטלים בראיון היה כאשר לביא שיתף במשבר האישי שעבר עליו לאחר שחלה בקורונה. מה שהתחיל כמחלה פיזית, הפך למשבר נפשי שאיים על המשך דרכו המוזיקלית.

"נשאר לי משהו מנטלי שאני לא יודע להסביר אותו, שגרם לי סוג של אדישות, שלב אחד לפני דיכאון", חשף לביא באולפן. "לא הייתי בדיכאון... אבל זה הביא לי סוג של אדישות שהפסיק לעניין אותי כמעט שום דבר". לביא תיאר מצב בו איבד את התשוקה לבמה: "אמרתי לאשתי אני לא מרגיש תשוקה להופיע יותר... לא מצליח לקבל חיות מזה".

בקושי רב הוא הצליח לצאת מהמצב הזה, ואז הגיע ה-7 באוקטובר ששיתק אותו שוב, כמו מוזיקאים רבים אחרים, אך הפעם ההחלטה הייתה להמשיך ליצור מתוך הכאב.

המשחק של החיים – גרסת המלחמה

לביא הגיע לאולפן לרגל צאת הסינגל החדש שלו – "המשחק של החיים". למרבה ההפתעה, השיר שנשמע כאילו נכתב כתגובה ישירה לקרע בעם ולמלחמה, נכתב בכלל שנים אחורה.

"השיר הזה נכתב כבר לפני כמה שנים מתוך הכאב והשבר... זה נכתב לפני השביעי באוקטובר", מספר לביא. השיר יוצא נגד תרבות התחרות והדורסנות: "שכל הזמן לימדו אותנו להצליח ולהיות ראשונים וגם אם זה על חשבון אחרים... הרי בגאולה אמיתית והשלמה לא תהיה תחרות".

כדי להמחיש את המסר, לביא בחר לארח בשיר את חבר ילדותו, אופיר יוחאי, שאינו שומר תורה ומצוות כרגע. "זה משמעות השיר, לחבר בין שני קצוות... אני חסיד חב"ד שומר תורה מצוות, אופיר עדיין לא... והוא חבר ממש טוב שלי".

להיות זמר דתי באילת

לביא, שנולד באילת ובחר לחזור אליה, מתאר את האתגרים והיתרונות של יצירה מוזיקלית הרחק מהמרכז. למרות הקשיים הלוגיסטיים, הוא רואה בכך ברכה: "כשאתה כותב שיר זה בעצם אתה מזקק את כל התחושות... זה שאתה קודם כל בעיר קטנה, אין פקקים, אתה רואה כל היום את הים... זה משרה עליך אווירה נינוחה".

הוא גם שיתף בהומור על המנהגים החב"דיים המיוחדים באילת, כמו "יום טוב שני של גלויות" שהם נוהגים לעשות, מה שדורש מהם לערוך שני ליל סדרים רצופים: "הליל הסדר הראשון הוא החזרה הגנרלית", הוא צוחק, ומסביר שאחרי שמתרגלים לרוגע הזה, קשה לחזור אחורה.

"גדול המשוררים של עם ישראל"

בפינת "קנאת סופרים", כשנשאל למי הוא היה רוצה "לגנוב" שיר, לביא לא היסס לרגע והכתיר את ישי ריבו. "בעיניי ישי ריבו הוא... כתוב ב'תניא' שהקדוש ברוך הוא שותל צדיקים בכל דור ודור... אני חושב שישי הוא אחד כזה", אמר לביא. הוא הגדיר את ריבו כ"גדול המשוררים של עם ישראל לפחות בשנים האחרונות", ושיבח את היכולת שלו לשלב בין הסיפור האישי למקורות בצורה גאונית.

במהלך הריאיון ביצע לביא בלייב את הסינגל החדש "המשחק של החיים" ואת להיטו המרגש והמלהיב - "כמה אתה גדול".