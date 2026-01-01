'חסידות בקלאס' חוזרת להיכל התרבות במופע הוקרה לארגון זק"א

עולם המופעים היהודי כבר מזמן למד ש'חסידות בקלאס' הוא לא רק שם של עוד מופע, אלא הבטחה לאיכות בלתי מתפשרת. המותג, שהפך למזוהה עם שילובים מוזיקליים ייחודיים ועיבודים סימפוניים מוקפדים, חוזר עם מופע שכולו הפקה חדשה ומסקרנת תחת הכותרת "ובחרת בחיים 2". לאחר שהשאירה חותם בשורת הפקות יוקרתיות, ביניהן מופעי ההוקרה האחרונים לחזן יצחק מאיר הלפגוט, 'חסידות בקלאס' כעת לוקחת גם את ערב ההצדעה וההוקרה לארגון זק"א צעד אחד קדימה.

לאחר המופע הראשון שהתקיים בשנה שעברה בהאנגר 11 שבנמל תל אביב, השנה, המופע יתקיים בלוקיישן שמסמל יותר מכל את התרבות והאלגנטיות הישראלית – היכל התרבות בתל אביב.

הבחירה באולם זה נועדה להעניק לקהל המשתתפים את הבמה המכובדת והראויה לחוויה מוזיקלית בלתי נשכחת. הערב כולו מוקדש להצדעה למתנדבי ארגון זק"א, הפועלים ללא לאות בחסד של אמת, כאשר כל הכנסות המופע מוקדשות להמשך פעילותו החיונית של הארגון.

תופסים מקום בהיכל התרבות >>

התוכנית האמנותית מציגה ליין-אפ מרשים של יוצרים שייפגשו לראשונה על במה אחת סביב ניגוניו של הרב שלמה קרליבך ז"ל, ביניהם: ישי ריבו, בני פרידמן, ברי סחרוף, שולם למר ועמרי גליקמן (התקווה 6). על הניהול המוזיקלי והניצוח מופקד כמו בכל המופעים המנהל המוזיקלי והמנצח יובל סטופל, שבנה יחד עם הפילהרמונית 'חסידות בקלאס' מעטפת סימפונית ייחודית לקלאסיקות המוכרות והאהובות ביותר של הרב קרליבך.

המופע, אותו ינחה השחקן עמוס תמם, יתקיים ביום שני, כ"ב בשבט תשפ"ו (9.2.2026) בהיכל התרבות ת"א כאמור. זו לא רק הזדמנות ליהנות ממוזיקה משובחת, אלא לקחת חלק בערב של הוקרה, רגש ויוקרה. פתיחת הדלתות תהיה בשעה 19:30, ותחילת המופע ב-20:00.

להזמנת כרטיסים למופע הענק הקליקו כאן>>