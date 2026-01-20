אחרי שני עשורים שבהם היה אחד האנשים המשפיעים מאחורי הקלעים של המוזיקה החסידית בארה"ב, רולי אזרחי חזר הביתה. בראיון באולפן 'כיכר השבת' בתוכנית "המבקר", האמן הרב-תחומי – זמר, יוצר, מעבד ומפיק – חושף את המסע המפותל שעבר מירושלים לניו-יורק ובחזרה.

מהקלטות על קלטת ועד ללב התעשייה האמריקאית שורשיו המוזיקליים של אזרחי נטועים עמוק בעולם הישיבות ("מחנה בני תורה", ישיבת עטרת ישראל) ובבית הוריו. "קיבלתי מאבא שלי את החזנות והמוזיקה הערבית, ומאמא שלי, שגדלה בבלגיה, את המוזיקה האירופאית והפתיחות למוזיקה חיצונית", הוא מספר. את צעדיו הראשונים עשה עוד לפני עידן האולפנים הביתיים המשוכללים, כשהוא מתכנת מוזיקה על מחשב בסיסי שרק שולח פקודות לאורגן, כך יצר את האלבום הראשון שלו עם "שערי יושר".

אזרחי מספר על רגע מכונן בתחילת דרכו, כשהיה זוג צעיר ועבד לפרנסתו כאיש מכירות בחברה של דגים. הבוס הזמין אותו לנגן בערב גיבוש משפחתי. "ישב שם רב מכובד", משחזר אזרחי, "הוא ניגש אליי ואמר: 'אתה יודע שאתה כופר? הקב"ה נותן לך כישרון לרגש ולשמח אנשים, ואתה הולך למכור דגים?'".

המשפט שהדהד בו הביא אותו לפני כ-20 שנה, גם להחלטה אימפולסיבית למדי. מתוך תחושה שתעשיית המוזיקה בארה"ב מפותחת יותר, הוא החליט לקפוץ למים. "יום חמישי החלטתי, יום שני הייתי על המטוס", הוא נזכר. הוא נחת בארה"ב בלי שפה ובלי קשרים. את דרכו החל כמוכר בחנות טלפונים כדי ללמוד אנגלית, אך מהר מאד החל בלילות לעבוד במרתף של מרדכי בן דוד יחד עם יידל ורדיגר. הכישרון התגלה מהר, ואזרחי הפך למפיק שירה מבוקש שעבד עם השמות הגדולים ביותר, הפיק את פרויקט 'יוניטי' המפורסם לכבוד רובשקין, ובהמשך ניהל משרד ייצוג אמנים מצליח שטיפל בכוכבים כמו מרדכי שפירא ואיציק דדיה.

השיבה הביתה ההחלטה לחזור לישראל לפני כשנתיים נבעה בעיקר מסיבות אישיות. לאחר גירושיו לפני כ-13 שנה, ילדיו חזרו לארץ, והמרחק הפיזי הכביד עליו. "אתה מדבר איתם בטלפון, אבל יש מסיבת סיום והילדה עולה לתיכון, ואבא לא שם", הוא משתף בכאב. בניגוד לעזיבה החפוזה לארה"ב, החזרה תוכננה בקפידה: הוא סגר את המשרד בצורה מסודרת, העמיס את האולפן על מכולה וחזר לישראל.

עם החזרה לישראל הוא גם החליט לחזור לקדמת הבמה. "אם אני יכול לשיר, ליהנות ולהציל מישהו שנמצא בדיכאון... אוי ואבוי לי אם אני לא אעשה את זה", הוא אומר.

כיום, כשהוא ממוקם מחדש בישראל, אזרחי מתמקד ביצירה אישית. הוא עובד על אלבום חדש שיכלול דואטים, ומבצע באולפן את הסינגל החדש והמרגש שלו "מרחוק", שיר שמבטא אולי יותר מכל את המסע האישי שעבר.

