השיר ה"מיותר" של אברהם פריד // ביקורת סינגלים

אמנם בחוץ גשמי הברכה יורדים עלינו ברוך השם, אך במוזיקה היהודית אנו בתקופה יבשה למדי. אין שום חג אמיתי שמתקרב אלינו בחודש הקרוב (ט"ו בשבט עם 3 שירי "אילן אילן" ו-789 "מחרוזות אילן" זה לא באמת נחשב). את ניצני אדר אנו עדיין לא רואים, למרות שבמחשבה שניה אני לא ממש מתגעגע למאות מחרוזות הפורים הלעוסות לעייפה, שיגיעו אלינו.

>> למגזין המלא - לחצו כאן אולי זה בדיוק הזמן המדויק לצאת בקריאה לזמרים והיוצרים. רגע לפני שהם נכנסים לאולפנים לקראת פורים. פליז, תהיו מקוריים, תיצרו, תלחינו, תצאו מהקופסה. כל להיטי הפורים שאנו מכירים, היו פעם "שיר חדש". תהיו אלו שישנו את העולם, שיעשירו אותו בשמחה חדשה. אני מצדי אשתדל לתת פוקוס על החומרים החדשים ולפרגן למי שמגיע לו. ובינתיים יש גם כמה דברים חדשים בקטנה, היוצר והמלחין אבי שפרונג, יצא לאחרונה גם לדרך עצמאית כזמר ששר את שיריו. עד כה שפרונג היה מעורב בהפקות של שירים מקוריים, אך הפעם הוא מפתיע אותנו עם סינגל שמילותיו מהתהילים ומספר משלי - "חדש בקרבי", עם תוספת באנגלית שאני לא לגמרי הבנתי את הסיבה שהיא השתחלה לשיר (בתרגום חופשי: "מהות החיים היא החיפוש עצמו, כשאתה מחפש, אתה חי"). "משחטה בבית החולים" | כך נראה טבח: העדויות, השמות והסיפורים שמאחורי הזוועות באיראן ישראל גראדווהל | 13:20 הלחן משותף לשפרונג ולאיצי ברי כששפרונג עצמו אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית עם חיזוקים של המעבד איתמר שקדי. השיר למרות שהוא "חסידי" בכמה מהאלמנטים שלו, בעל ניחוח ישראלי עדכני, עם שירה בהברה ישראלית. שפרונג שר יפה ויהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרי הבחור המוכשר הזה.

אבי שפרונג - "חדש בקרבי"

הזמר והיוצר נתנאל אבקסיס, או יותר מדויק הרב נתנאל אבקסיס בתפקידו השני כראש כולל בבאר שבע... הוציא השבוע סינגל קליפ (AI) חדש אותו הוא כתב והלחין כשיר עידוד לבנו. השיר "נרקוד" משלב מוזיקת רגאיי וקאנטרי עם אנרגיות טובות ומילים יפות.

ההפקה המוזיקלית המשובחת של יצחק סוויסה, איתו עבד אבקסיס גם בכמה משיריו הקודמים. השילוב של הבינה המלאכותית בקליפ, נעשה בטוב טעם, מרגישים כי זה קליפ מלאכותי אך הוא לא "קריפי" בשונה מקליפים אחרים שהולכים אל מחוזות הטירוף וההזיה. הקליפ מעביר יפה את המסר של השיר. שווה האזנה וגם צפיה.

נתנאל אבקסיס - "נרקוד" ( עריכה: תמיר דיגיטל )

ידידיה אבועלפיה הוא זמר ויוצר צעיר שהוציא כבר כמה שירים. הסינגל שהוציא השבוע הוא מעט שונה ועם סיפור מרגש. מדובר בלחן של ידידיה לפיוט שכתב סבו הרב יוסף משאש זצ"ל, רבה של חיפה.

הפיוט היפיפה עוסק ביציאת מצרים ובמתן תורה וזו לא הפעם הראשונה שהוא מולחן. הלחן החדש קליל ונעים ומשרת את המילים. לביצוע מצטרפים לידידיה גם יאיר פריינטה ויוסף משאש גם הם מצאצאיו של הרב.

ההפקה המוזיקלית המדויקת לשיר, באדיבותו של הגיטריסט והמוזיקאי אילן קינן, שהצליח לתת את הגוון המרוקאי הקליל לצד הפקה מערבית שנגישה לאוזן הישראלית. קינן הוא אחד האמנים הטובים בתחום הפיוז'ן בין מוזיקה מערבית למזרחית והיכולות שלו הן כיפיות תמיד.

ידידיה אבועלפיה - "יונה מבית שביה"

קשה להסתיר את העובדה שאני אוהב את שירתו ויצירתו של אברהם פריד. זהו יוצר שנתתי בשמחה ובהתלהבות מאות שעות של עבודת מחקר אקדמית ליצירתו והשפעתו. ועדיין, לפעמים אני לא ממש מבין מה הוא רוצה... השיר שהוציא השבוע "שלום עליכם", הדבקה של פיוט השבת האהוב למנגינה ירושלמית עתיקה שברבות הימים גם אומצה על ידי חב"ד לניגון "אימתי קאתי מר".

כפי שאני נוהג לומר בתקופה האחרונה "לא סבלתי", אבל לדעתי מדובר בביצוע מיותר למדי שלא מוסיף משהו שבאמת היה חסר לי באוזן. פריד מלווה במקהלת הילדים אידישע נחת, שר בהתלהבות כדרכו עם הפקה מוזיקלית אלקטרונית למדי של המעבד והיוצר שמואל יפת. השיר יצא כמעט בשקט ללא יח"צ מסודר, אולי כי גם בניהול של הזמר הבינו שלא מדובר ביצירה הכי משמעותית של פריד.

אבריימל... אנחנו מחכים לך יותר מידי שנים... מתי כבר יצאו האלבומים? ששוכבים כבר באולפן, מן הסתם... רק תבוא.