הזמר אוהד מושקוביץ, אחד הקולות המזוהים והמוערכים במוזיקה החסידית העולמית, התארח באולפן "כיכר השבת" לראיון חושפני ומרתק. מושקוביץ, שחוגג למעלה מ-25 שנות קריירה, דיבר על שיתוף הפעולה המפתיע עם "Thank You Hashem", על הקסם שמאחורי הדואט החדש עם ג'ואי ניוקם, וחשף את הסיבה האמיתית שבגללה הפך ממפיק לזמר.

הדואט החדש: "פתאום באמצע לימוד גמרא יבמות"

מושקוביץ הגיע לאולפן בעקבות הדואט החדש שלו, "יבמות בשיתוף עם הזמר האמריקאי המצליח ג'ואי ניוקם ובית היוצר "Thank You Hashem" (TYH). הוא סיפר כיצד נוצר החיבור המקרי עם האחים בלומשטיין, מייסדי TYH, ששמו לעצמם למטרה "קירוב" באמצעות מוזיקה איכותית.

"הייתי בפגישה במסעדה בניו יורק, ופתאום אני רואה מישהו עם כיפה של 'Thank You Hashem'. אמרתי לו: 'וואלה, אחלה כיפה יש לך'. הוא ענה: 'אוהד, קוראים לי אריה, איזה יופי שמצאתי אותך, יש לך כמה דקות?'"

השיר, שהולחן על ידי אלימלך בלומשטיין והופק על ידי מנדי פורטנוי (אותו כינה מושקוביץ "מוזיקאי על"), עוסק ברגעים המיוחדים שבהם האדמו"ר מקומארנא עסק בלימוד במסכת יבמות וחש את מתיקות התורה. מושקוביץ הדגיש את המסר המיוחד של השיר: "כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, לא משנה מה הוא לומד ולזכור את מתיקות התורה".

הוא לא חסך במחמאות לשותפו לדואט, ג'ואי ניוקם: "הוא בן אדם מקסים, אחד האמנים באמת... הוא איש כל כך מיוחד, ויש בו איזו חמימות מיוחדת. פותח פתאום ספרים של רבי נחמן, ומתחיל ללמוד איתך, ופתאום מלחין שיר על הדרך".

"קול זה לא הכל": ממפיק לזמר בגלל בדיחה

הראיון נגע גם בשורשי הקריירה של מושקוביץ, שהחל כמפיק מוזיקלי עבור אמנים כמו מנחם פיליפ.

מושקוביץ שנשאל כיצד זמר עם יכולות גבוהות כל כך כמוהו הסתפק בעמדת המפיק השיב בפשטות: "הייתי ביישן מאד. קול זה לא הכל. יש כל כך הרבה תכונות ודברים שצריך כדי להיות זמר, ואם יש לך קול טוב, זה בונוס, אבל לא צריך רק את זה."

הוא סיפר כיצד התגלה קולו הגבוה במקרה, במהלך הקלטת קולות רקע באולפן של מונה רוזנבלום לאלבומו של עמית ליסטוונד, וכיצד רוזנבלום דחף אותו לשיר בטונים גבוהים במיוחד. הפיכתו לזמר הייתה בכלל תוצאה של התערבות עם מנהלו, דוד פדידה:

"הוא כל הזמן הציע לי להיות זמר ואמרתי לו בהתבדחות כשהוא לקח אותי לשדה התעופה לפני הימים הנוראים: 'אתה יודע מה, אם בסוכות אתה סוגר לי יום-יום הופעה, אני נהיה זמר'. חזרתי מחו"ל, והוא אמר לי: 'קונגרג'וליישן, אתה זמר. סגרתי לך שמחת בית השואבה כל יום'."

הגעגועים לאלבום והלהיט המפתיע

מושקוביץ, שאלבומו האחרון יצא לפני כשבע שנים, התייחס לשאלת האלבום הבא. הוא הביע געגוע לפורמט האלבום, שמאפשר להוציא שירים שאינם בהכרח "להיטי סינגל" אך מספרים סיפור שלם.

"כסינגל אתה לא יכול להוציא כל שיר... אבל כשאתה מוציא אלבומים, יש לך שירים שהם לא מתאימים לסינגל... שירים שקטים שאולי לפעמים מפתיעים."

כדוגמה, הוא סיפר על השיר "כשאתם מתפללים", שבתחילה לא תפס, אך הפך ללהיט ענק בחופות ובקומזיצים שנים לאחר מכן: "אין אירוע רציני בארץ או בחו"ל שלא שרים את השיר הזה בחופות, בקומזיצים. אפילו אני מופתע מזה".

התפילה לפני כל הופעה והנס בחופה

הזמר המשיך וחשף צד אישי ומרגש, וסיפר על ה"ביישנות" שמלווה אותו עד היום, ועל הדרך שבה הוא מתמודד עם הופעות ענק מורכבות.

"יש לי סוג של תפילה בראש, תמיד שלפני שאני מתחיל איזושהי הופעה... שאני אצליח לשמח את החתן והכלה כמו שהם חלמו, ולשמח את המשפחות."

הוא שיתף סיפור על חופה של חברים קרובים בארצות הברית, אליה הגיע חולה לחלוטין, בקושי מסוגל לדבר. הוא פנה לקב"ה בתפילה: "אני מבקש, תן לי ליפול, אני יודע שזה יקרה יום אחד, אבל אני מבקש שזה לא יקרה על אנשים שאני מכיר כל כך טוב וחברים שלי...". להפתעת כולם, כולל הסאונדמן שלו, הוא הצליח להתעלות על הקושי: "התחלת ב-10% יכולת היום, וסיימת ב-300%", אמר הסאונדמן.

