במהלך היום הראשון לפסטיבל ׳חבורת תריג׳ גדשו אלפי ילדים והורים את בנייני האומה, בחגיגה השנתית של חבורת תריג עם מופעים מלאים מפה לפה. בפעילות סגן ומ״מ ר״ע י-ם הרב צביקה כהן, ילדי ירושלים זכו לכרטיסים מסובסדים. צפו בתיעוד המלא:(תרבות)
איש היין ארי גוטהלף מארח בכל ראש חודש דמות מעניינת לריאיון עומק חוויתי, ציני ומסעיר שבו פותחים ה-כ-ל, לצד אתגרים קולינריים מהמטבח היהודי • והפעם: המפיק ומנהל האמנים דוד פדידה • מי צמד האמנים הידועים שחתמו אצלו במשרד? למה הוא כעס על איש התקשורת מנחם טוקר? איך המפגש עם האמן שולי רנד שינה לו את החיים? • צפו בתוכנית (אירוח)
במוצאי השבת האחרונה, באירוע רב משתתפים בפריז הוכתר הרב שלמה קאהן ל'חתן הלכה למעשה' באירופה לשנת תשפ"ב • במהלך האירוע הופיעו גדולי הזמר אוהד מושקוביץ, קובי ברומר, יונתן שינפלד, על ההפקה: דוד פדידה • צפו ברגעי ההכרזה הדרמטיים (בעולם)
במהלך חג הפסח, נהנו תושבי אשקלון מסדרת אירועי תרבות ופנאי למגזר הדתי-חרדי ביוזמת ראש העיר מר תומר גלאם. לא פחות משמונה אירועים התקיימו בהיכל התרבות העירוני, כשהם מותאמים לכל הקהלים והמגזרים בעיר. תושבי אשקלון מסכמים (תרבות, מקודם)
ימים ספורים לפני ט"ו בשבט מוציא הזמר קובי ברומר סינגל חדש בשם 'נטיעות' העוסק במילות הגמ' המפורסמות "אילן אילן במה אברכך..". את השיר הלחין קובי עצמו, על העיבוד אחראי אהרל'ה נחשוני ובהפקתו של דוד פדידה (סינגלים)