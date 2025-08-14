( צילום: שמולי גרוסבאום )

יעקב שוואקי מתמודד עם סיטואציה מורכבת במיוחד, הוא ניסה והמציא את עצמו יותר מידי פעמים מחדש, וכרגע לא ברור האם עדיף לו בכלל לחזור 20 שנה אחורה לשוואקי של רחם / אם אשכחך. הוא חווה הצלחה לא מועטה גם כזמר ששר מוזיקה יהודית עם מילים מקוריות, אך משהו שם קצת אבד בדרך ובשנים האחרונות מעמדו מעט התערער.

בשבוע האחרון שוואקי ערך מסע הופעות מוצלח בישראל, כשגולת הכותרת היה המופע של שוואקי בפסטיבל חוצות היוצר בירושלים, אולי הפעם הראשונה בה זמר דתי/חסידי עורך מופע כחלק מהפסטיבל המסורתי. המופע שהפך לסולד אאוט, הראה שככל הנראה מדובר היה בהימור מוצלח של המפיקים ואני מאמין שעם האוכל יבוא התאבון. לא הצלחתי להגיע למופע הזה או למופעים האחרים של שוואקי, אבל מהסרטונים שצפיתי, שמעתי אותו שר לא מעט מלהיטיו הישנים, כאלה שהיו שנים שכמעט ולא שר. >> למגזין המלא - לחצו כאן באופן מעניין, לצד החזרה במופעים לשירים האלה, אלבומיו (תלוי איך אתם מסתכלים על זה) בשנה האחרונה הם עדיין אלבומים ישראליים באווירה הכוללת שלהם ונראה ששוואקי מנסה ללכת על החבל הדק וליהנות משני העולמות. אלבומו האחרון, החלק השלישי (מתוך ארבעה) בסדרת "גוף ונשמה", שיצא לפני כחודש וחצי - "שבת גן עדן", נפתח בשיר חסידי "אני מאמין" בלחן משותף של שוואקי עצמו ואיצי וואלדנר, מי שעובד עם שוואקי כבר שנים ארוכות. ההפקה המוזיקלית של אברומי ברקו ובליווי מקהלת הילדים האמריקאית חסידית - "פרחי שיר ושבח", שסוגרים את הקצוות סביב הסגנון המוזיקלי של השיר שכולל גם קצת מילים באנגלית. השיר השני ב-EP כבר מחזיר את שוואקי למחוזות העדכניים שלו - "הכל יכול", שכתב והלחין שלומי אזריאל, שלאחרונה כתב והלחין שירים למיטב האמנים במוזיקה היהודית. השיר בסגנון הדאנס עם נגיעות לטיניות מלא אנרגיות כיפיות, בעיבודו של אברומי לונגר. זהו שיר קיצי בסגנון קמפים, וכנראה לשם הוא מכוון, שכן הטקסט מפוצץ בכל קלישאה אפשרית, לעוסה ולעוסה במיוחד. באופן מעניין למרות הטקסט שלא מתרומם לשום מקום עדיין כיף לשמוע את השיר ועוד יותר לרקוד איתו.

גם את השיר הבא באלבום כתב והלחין אזריאל - "ילדים שלך" דואט של שוואקי עם המוחתם החדש והנוצץ למשרד של פדידה, משרדו של שוואקי - הזמר הים תיכוני המצליח, חיים ישראל. השיר מרגש ונוגע ושילוב הקולות של השניים עם המתיקות של שוואקי והפריכות של חיים ישראל עובד מצוין. הפעם הטקסט עובד יותר ונכון יותר, למרות שהוא פשוט יחסית. ההפקה המוזיקלית המשובחת של דוד איכילביץ' הנהדר, עוטפת את השניים בצורה נעימה מאד. אני צריך לשבח את שוואקי בשיר הזה ובכלל בשירי האלבום כולו, על השירה הישראלית שלו שנשמעת טוב מבעבר.

השיר הרביעי באלבום הוא אולי זה שתפס אותי הכי חזק - "לעולם לא ניפרד", שיר ישראלי יפה מאד שכתבו והלחינו שורת כותבים ומלחינים ארוכה: פן חזות, נוריאל ישר, אריאל עדן וישראל אלגרבלי. זו לא הפעם הראשונה של שוואקי בעבודה משותפת עם מיטב הכותבים במוזיקה הישראלית, אך שוב הפעם זה נשמע ישראלי ונכון יותר. ההפקה של חזות וישר, עדכנית ומשובחת והשיר שעוסק בקשר של נוער מתמודד עם המסורת, מנקודת המבט שלהם, הוא מעניין וגורם להאזין למילים בקשב רב. ביג לייק.

מבחינת הרדיו, הלהיט הגדול של האלבום הוא "קיווינו", אותו כתב והלחין שוואקי יחד עם המתופף הצעיר והמוכשר, אלדר משה. מדובר בלהיט דאנס קצבי, קליל ומלא בהוקים ואווירה של להיט בינלאומי בהפקה מוזיקלית משותפת של אלדר משה ורז סלמוניסקי. השיר הפך ללהיט מיד עם יציאתו לרדיו שם הוא מושמע רבות.

האלבום נחתם בקאבר מעניין, שיר הנושא של האלבום - "שבת גן עדן". זהו דואט עם הכותב והמלחין של השיר הזמר והיוצר הישראלי המוכר, אליעד נחום, שכתב והלחין אותו יחד עם היוצר המצליח אבי אוחיון. השיר יצא במקור לפני כשנתיים, תחת השם "טיפת גן עדן". כעת בגרסת הדואט עם שוואקי, נכתבו כל המילים מחדש, מילים חדשות לגמרי, מלבד כמה שורות בודדות שנותרו. הלחן, כמו גם ההפקה המוזיקלית, נותרו בדיוק אותו הדבר, כך שזהו אמנם קאבר, אבל כמעט חדש לגמרי מבחינת המילים והמסר. המסר החדש של השיר הוא געגועים והמתנה לשבת והוא נשמע מצוין וכיפי. סיומת משובחת מאד לאלבום הזה.

"שבת גן עדן" הוא אלבום קצר שכמעט כולו מורכב מחומר של להיטים, מלבד "הכל יכול" שהייתי מנסה לשדרג מבחינת הטקסט, מדובר באלבום משובח וראוי לגמרי שאם הייתי מפיק אותו בעצמי הייתי שמח מאד עם התוצאה. האם זה מה שהקהל של שוואקי רוצה? אני מאמין שרק הזמן יהיה התשובה לשאלה הזו.