כישראלים, חיינו אינם שקטים. מדי שבוע מתפרסם לו דיווח חדש אודות מלחמה קרובה, על תרגילים פתאומיים שמקיימת איראן, על ניסיון פיגוע - או גרוע מכך (היל"ת), שהתרחש איפשהוא בשטחים.

גם בלי לבדוק את המדד הרשמי, אם נבוא לבחון מהם המקומות הבטוחים ביותר בעולם, סביר שישראל לא תהיה באותה רשימה, כנראה נהיה ממוקמים איפה שהוא בסוף. למרות הכל, בס"ד, יהודים חיים כאן בצורה סבירה למדי, למרות האיומים, למרות המלחמות, למרות הכל. כישראלים, התרגלנו למציאות של אזעקות למשל. צרפתי ממוצע שישמע אזעקה בפריז, ייכנס חיש מהר לחרדה שתוביל אותו היישר לחדר המיון. לא כך בישראל. אצלנו, כשיש אזעקה נכנסים לממ"ד במקרה הטוב, ויוצאים הרבה לפני שיעברו עשר דקות (גרוע מאוד!) - וחוזרים לחיים. האם טוב לחיות כאן? ובכן זו שאלה סובייקטיבית שקשורה בעוד הרבה משתנים. כך או כך, מתברר שיש מקומות שנחשבים ל"בטוחים ביותר בעולם", שם אפשר למשל להשאיר תינוקות בעגלה פתוחה ללא השגחה.

ובכן, לא נשאיר אתכם במתח. המקומות שהוכתרו כבטוחים ביותר בעולם לשנת 2025 הם: איסלנד, אירלנד, ניו זילנד, אוסטריה וסינגפור.

לפי מדד השלום העולמי, חמש המדינות הללו הן המדינות הבטוחות ביותר בעולם לשנה האחרונה.

בעוד כותרות העיתונים בעולם מלאות בדיווחים על סכסוכים מזוינים שהגיעו לשיא מאז מלחמת העולם השנייה, כמו מלחמת רוסיה-אוקראינה למשל, בה מתים בכל שבוע אלפי בני אדם - חמש המדינות הללו מצליחות לייצר מציאות שונה לחלוטין עבור תושביהן, כך עולה ממדד השלום העולמי (GPI) העדכני.

התמונה הבאה עשויה להיראות דמיונית עבור תושב לונדון, ניו יורק או פריז: שורת עגלות תינוק ניצבת על המדרכה מחוץ לבית קפה הומה ברייקיאוויק. בתוך העגלות ישנים פעוטות בשלווה באוויר הקר, בזמן שהוריהם לוגמים קפה בפנים, ללא צל של חשש.

סיטואציה דומה בישראל תביא להזנקת שירותי הרווחה באישון ליל - לא כך באיסלנד.

המחזה הזה הוא תמצית החיים באיסלנד, המדינה שקוטפת את המקום הראשון במדד השלום ברציפות מאז שנת 2008. השנה היא אף רשמה שיפור נוסף של 2% במדדי הביטחון שלה, מה שמרחיק אותה משמעותית מכל מדינה אחרת.

"אפשר לטייל לבד בלילה לרוב בלי דאגה; תראו תינוקות ישנים בשלווה בעגלות מחוץ לבתי קפה וחנויות בזמן שהוריהם נהנים מארוחה או עושים סידורים", מתארת ל-BBC אינגה רוס אנטוניוסדוטיר, תושבת המדינה, את התמונה הסוריאליסטית.

לדבריה, השלווה הזו אינה יד המקרה אלא תוצאה של תרבות עמוקה. המשטרה המקומית אינה נושאת נשק, והחברה האיסלנדית מקדשת את השוויון כעוגן ליציבות. "שוויון הזדמנויות ומערכות חברתיות חזקות יוצרות חברה הוגנת ובטוחה יותר לכולם", היא מסבירה.

הניגוד בין המדינות הללו לשאר העולם מעולם לא היה חד יותר. המכון לכלכלה ושלום, המפיק את המדד, מצביע על כך ששנת 2025 היא אחת השנים האלימות ביותר בהיסטוריה המודרנית. שלוש מלחמות חדשות פרצו השנה, והמגמה העולמית היא מיליטריזציה מואצת והקשחת גבולות. בתוך הכאוס הזה, המדינות הבטוחות מציעות מודל שבו עוצמה אינה נמדדת בכמות הטנקים, אלא ברמת האמון בין האזרחים.

האם פה בישראל, לולא שכנינו צמאי הדם החיים בתוכנו ובגבולותינו יכולנו לחיות באותה שלווה איסלנדית? לא בטוח. ייתכן שהמזג הישראלי החם - ויש שיאמרו הרותח, אחראי גם הוא ללא מעט מהמתח עימו אנחנו חיים ביומיום. מצד שני, אולי זו בדיוק הייחודיות שלנו כישראלים, אין לדעת.

אירלנד, המדינה הכי אנטי-ישראלית באירופה מדורגת במקום השני. לפי האירים, הביטחון נובע מהגדרה עצמית של "חסד וקהילתיות". האי הירוק שומר על נייטרליות צבאית ואינו חבר בנאט"ו, בחירה שמאפשרת לו להתמקד בבניית חברה חסונה. ג'ק פיצסימונס, תושב קילדייר, מתאר זאת בפשטות: "אנשים דואגים אחד לשני כאן. זה מסוג המקומות שבהם אפשר לבקש עזרה מזר והוא יעשו מעל ומעבר למענך".

באופן מעשי, אירלנד היא אחת המדינות עם רמת האלימות הנמוכה ביותר בעולם. ברמה האישית, אנו מאחלים להם לראות שינוי בקרוב בנושא, עם הגעתם של חבריהם העזתים אותם הם אמורים לקבל בזרועות פתוחות.

כך או כך, המתראיין האירי ששוחח עם כתבי ה-BBC תיאר סגנון חיים אידיאלי כמעט: "החיים מתקדמים בקצב רגוע יותר כאן, ואנשים עדיין מעריכים שיחה וסיפור סיפורים. הקשר האנושי הזה באמת בולט".

בקצה השני של הגלובוס, ניו זילנד טיפסה למקום השלישי בזכות שילוב של גיאוגרפיה מבודדת ומדיניות יד קשה נגד נשק. לאחר שרשרת שיפורים במדדי הבטיחות, המדינה נחשבת למקום שבו ילדים הולכים לבד לבית הספר והאמון במערכת השלטון הוא כמעט מוחלט. "חוקי הנשק של ניו זילנד הם בין המחמירים בעולם, מה שתורם בהחלט לתחושת הביטחון", אומרת מישה מניקס-אופי, תושבת ותיקה.

גם בלב אירופה, אוסטריה מוכיחה שהשקעה באזרח משתלמת יותר מהשקעה בקרב. המדינה, שנמצאת במקום הרביעי, מעגנת את הנייטרליות שלה בחוקה. "מדיניות הנייטרליות של אוסטריה, שנמשכה עשרות שנים, פירושה שהאומה משקיעה באזרחיה במקום בסכסוכים", מסביר ארמין פפורטשלר, תושב עמק שטובאי. בעמק שלו, אנשים משאירים בתים לא נעולים ואופניים ללא שרשרת מחוץ לבתי קפה גם בשעות הלילה המאוחרות. "בטיחות היא לא רק סטטיסטיקה, זו הדרך שבה החיים מרגישים", הוא מסכם.

באופן לא מפתיע, שוויץ ניצבת במקום החמישי. המדיניות הנייטרלית המסורתית של המדינה והמזג הרגוע של השוויצרים מסבירים היטב את תחושת הביטחון. ובכלל, יש להם אַלְּפִים.

הדוגמה האחרונה, סינגפור, מציגה מודל שונה אך מרשים של ביטחון. אף שהיא נמצאת במקום השישי הכללי (והראשונה באסיה), סינגפור מצליחה לייצר רחובות בטוחים באופן אבסולוטי. בניגוד לאירופיות, היא משקיעה הון עתק בביטחון ובצבא, אך התוצאה עבור האזרח היא חופש תנועה מלא. "אני הולך מאוחר בלילה ולא מרגיש פחד. הליכה הביתה אינה מעוררת חרדה כמו ברוב הערים הגדולות", מספר תושב סינגפור.

לדבריו, במדינה "יש 100% נוחות ואמון הדדי במערכת, מה שיוצר סביבה רגועה, אכפתית ושלווה". הלוואי עלינו.

ובחזרה אלינו, הארץ המובטחת בימי טרום-משיח נמצאת במקום הלא מחמיא ה-155 - מקומות בודדים בלבד מאחורי רוסיה האחרונה שנמצאת במקום 163.

במפת השלום העולמית לשנת 2025, ישראל מוצאת את עצמה בטריטוריה מדאיגה. הדירוג הזה מציב את ישראל בקטגוריה של מדינות בעלות רמת שלום "נמוכה מאוד", כשהיא מוקפת בטבלה במדינות שחוו שנים של מלחמות אזרחים והתפוררות שלטונית כמו דרום סודן וסוריה.

אחד הנתונים המרתקים והמורכבים ביותר שעולים מהדו"ח הוא מיקומה של ישראל במדד הסכסוכים החיצוניים. בעוד שחלק גדול מהעולם חווה ירידה ברמת הביטחון, ישראל מדורגת כאחת המדינות המעורבות ביותר בסכסוכים מעבר לגבולותיה או בעצימות גבוהה מול גורמים חיצוניים.

בקטגוריה זו היא חולקת את הצמרת – באופן אירוני למדי – עם מעצמות כמו ארצות הברית, ורוסיה. המעורבות הזו, שהפכה לחלק בלתי נפרד מהיומיום הישראלי, היא הגורם המרכזי לציון הכולל הנמוך של המדינה, העומד על 3.108. איסלנד, לצורך השוואה, עם ניקוד של 1.095, כאשר המשמעות של הספרה 1.000 היא: ללא סכסוכים כלל.

מנגד, המלחמה הממושכת בשבע חזיתות הפכה את ישראל לאחד המוקדים המדוברים ביותר בעולם.

אם אפשר לראות בכך נקודה חיובית, ישראל הפכה למדינה המדוברת ביותר בעולם בשנה החולפת.

על פי המדד, המלחמה בין ישראל לחמאס זכתה לסיקור התקשורתי הבינלאומי הנרחב ביותר בשנה החולפת. למרות שהעולם כולו חווה הידרדרות של 0.36% ברמת השלום הכללית, הפגיעה בישראל היא חלק ממגמה אזורית רחבה יותר: המזרח התיכון וצפון אפריקה ממשיכים להחזיק בתואר הלא מחמיא של "האזור הכי פחות שליו על פני הגלובוס".

נקודת אור

מתברר כי למרות המלחמות והאתגרים עימם מתמודדת המדינה היהודית הקטנה, הישראלים הם אנשים אופטימיים ומאושרים למדי. זה מה שלפחות עולה ממדד האושר העולמי (World Happiness Report) - דו"ח שנתי המדרג כ-150 מדינות על פי רמת האושר שחווים אזרחיהן. המדד מתפרסם מדי שנה ב-20 במרץ, לציון "יום האושר הבינלאומי" של האו"ם.

למרות "חוסר הביטחון" של ישראל העולה ממדד הביטחון הבינלאומי, למרות המלחמות והאויבים המקיפים אותנו מכל עבר, ישראל נמצאת בעשירייה הראשונה בעולם - במקום ה-8 והמכובד. אז לפני שאתם עושים רילוקיישן לריקיאוויק, תחשבו על זה: בסך הכל, די נחמד פה.