מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
באחד הימים הכי כואבים במסגרת המלחמה של השנה האחרונה, הגיע דוקטור צחוק לאולפן 'דבר ראשון' והעלה חיוך על שפתינו | למה חייבים לצחוק למרות הכל ואיך צוחקים למרות הכאב | שיחה על הומור שחור ועל ניצחון הרוח עם הליצן הרפואי שמתעסק בסיטואציות הכי קשות (דבר ראשון)
נטשה פרי בת ה-41, איבדה את בנה הפעוט לפני שנתיים, כאשר הוא טבע בבריכה בחצר הבית בו הם מתגוררים. בשבוע האחרון, נטשה ילדה תינוקת בריאה ושלמה והיא מוסרת: "לאחר המוות של עתי, משהו בבית היה חסר. הייתה תחושה של ריקנות איומה והרגשנו שצריך להכניס אור" (בריאות)