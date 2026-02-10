הסערה סביב התכנים המוצגים במוזיאון "אנו" (לשעבר 'בית התפוצות') עולה מדרגה והופכת למאבק פרלמנטרי נרחב, כאשר נציגי הציבור החרדים משלבים כוחות בדרישה לעצור את מה שמוגדר על ידם כ"פגיעה חמורה בזהות היהודית במימון ממשלתי". בעקבות פניות חוזרות ונשנות של ארגון "יד לאחים", שנחשף לתכנים המעניקים לגיטימציה להתבוללות ולניתוק ממסורת ישראל, פתחו חברי הכנסת הרב יוסף טייב והרב מאיר פרוש בחזית אחידה מול משרד התרבות.

את המערכה פתח יו"ר ועדת החינוך, ח"כ הרב יוסף טייב (ש"ס), בפנייה בהולה ליו"ר הכנסת בדרישה לקיים דיון דחוף במליאת הכנסת. במוקד זעקתו של הרב טייב עומדת הסתירה הבלתי נתפסת בין הגדרת המוזיאון בחוק כ"מרכז הלאומי לקהילות ישראל", שתפקידו לחזק את הקשר ההיסטורי והערכי של העם היהודי, לבין המציאות בשטח.

"בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה האחרונה, עולות טענות חמורות על תכנים החורגים מייעודו החוקי והערכי של המקום", כתב הרב טייב. בדבריו הציב מראה נוקבת בפני מקבלי ההחלטות ותהה כיצד ייתכן שמדינת ישראל, המשקיעה משאבי עתק במאבק בהתבוללות בזירה הבינלאומית, מעניקה לה לגיטימציה רשמית מבית, בתוך מוסד ממלכתי. לדבריו, הצגת זהות יהודית כ"מרובת פנים" ללא עוגן במסורת, מרוקנת מתוכן את מושג העם היהודי ופוגעת אנושות במטרה שלשמה הוקם המוזיאון.

אל הדרישה לדיון ציבורי הצטרף השבוע שר ירושלים ומסורת ישראל, ח"כ הרב מאיר פרוש (יהדות התורה), שהגיש שאילתה ישירה ונוקבת לשר התרבות והספורט מיקי זוהר. במסמך שהוגש לשר, חושף הרב פרוש פרטים מזעזעים מתוך סיורים שנערכו במוזיאון, המצביעים על כך שהמוסד לא רק שאינו משמר את המסורת, אלא מקדם אג'נדה המכרסמת בה באופן פעיל.

מהעדויות עולה תמונה מדאיגה של נרמול התבוללות מוחלט. המבקרים במוזיאון נחשפים למיצגים המציגים משפחות הכוללות בני זוג שאינם יהודים כחלק טבעי, לגיטימי ברצף הדורות היהודי. מסר זה, המועבר במוסד חינוכי ללא כל הסתייגות, מעודד, לכאורה, את טשטוש הזהות במקום את שימור הזיכרון היהודי.

אך נדמה כי השיא נרשם במיצגים המערערים על סמלי היסוד המקודשים ביותר לעם היהודי. השאילתה חושפת כי במוזיאון מוצג סרטון בו נראה אב המסביר בגאווה מדוע בחר שלא למול את בנו, תוך שהוא מציג את ההתנתקות מהמסורת כ"ברית מילה אמיתית" של דיוק השפה. הצגה זו של תופעות המנוגדות לקונצנזוס היהודי כמודל לחיקוי, עוררה זעם רב בקרב נציגי הציבור.

עבור פעילי 'יד לאחים', הניצבים בחזית המאבק היומיומי והסיזיפי במיסיון ובטמיעה, המיצגים במוזיאון אינם רק 'טעות בשיקול הדעת' אלא פגיעה אנושה במפעל חייהם. בעוד הארגון משקיע משאבי עתק ומאמצים כבירים להצלת נשמות תועות ולשמירה על כרם בית ישראל מפני נישואי תערובת, גילו הפעילים לתדהמתם כי דווקא מוסד רשמי של המדינה פועל בכיוון ההפוך. המצב האבסורדי שנוצר הוא שבעוד יד אחת של העם היהודי נלחמת בחירוף נפש על כל יהודי ויהודייה שלא יאבדו בים ההתבוללות, היד השנייה – הממומנת מכספי הציבור – מעניקה רוח גבית ולגיטימציה לאותן תופעות בדיוק.

נוכח הממצאים, דרש ח"כ הרב פרוש מהשר זוהר לחשוף את היקף התקציב השנתי שהמוזיאון קיבל בחמש השנים האחרונות מכספי המיסים של אזרחי ישראל. הוא תבע לדעת כיצד מתכוון המשרד לפעול לתיקון הליקויים, והאם תכנים אלו עולים בקנה אחד עם מטרת החוק המחייבת את המוזיאון לשמש כמרכז לשימור מסורת ישראל, ולא חלילה לפגיעה בה.

גם ח"כ הרב טייב הפנה שאלות דומות לשר התרבות, בדרישה לברר האם משרד התפוצות בכלל מודע לתכנים הללו, והאם נבחנה השפעתם ההרסנית על הנוער היהודי המבקר במקום. בארגון "יד לאחים" הבהירו כי ימשיכו לעקוב ולפעול בכל המישורים עד להסרת המיצגים הפוגעניים.