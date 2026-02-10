כיכר השבת
התמדה של ח"י שנים: הגר"מ צדקה והאדמו"רים החסידים בסיום ה'פלא יועץ' בביתר

ברוב פאר והדר ובהשתתפות גדולי תורה וחסידות, נחגג סיום הספר הקדוש 'פלא יועץ' שנלמד במשך 18 שנה על ידי הגר"ח שמעון רביע • ראש הישיבה הגר"מ צדקה והאדמו"רים מקוזמיר ונדבורנה ביתר פיארו את שולחן המזרח | תיעוד מרגש (חרדים)

מעמד הסיום בפלא יועץ (צילום: דוד ארזני )

מעמד תורני נדיר ומרומם נערך שבוע שעבר בעיר ביתר עילית, עם ציון סיום לימוד הספר הקדוש "פלא יועץ" – לימוד שנפרס על פני לא פחות מ-18 שנים על ידי הרה"ג רבי חיים שמעון רביע, ראש כולל "תורת יוסף".

במעמד השתתפו קהל רב ותלמידי הכולל, שבאו לחלוק כבוד לספר המוסר המפורסם וללומדיו. את שולחן המזרח פיאר בנוכחותו ראש ישיבת "פורת יוסף", הגאון רבי משה צדקה, שנשא דברי חיזוק בשבח לימוד המוסר וההתמדה לאורך שנים.

עוד השתתפו במעמד ופיארו את שולחן המזרח: האדמו"ר מקוזמיר והאדמו"ר מנדבורנה ביתר, שהעלו על נס את חשיבות לימוד ה"פלא יועץ" כספר יסוד בהנהגת הבית היהודי ועבודת השם.

במהלך המעמד נשמעו דברים נרגשים על הזכות לסיים חיבור כה מקיף במשך תקופה כה ארוכה, מה שמצביע על דבקות במטרה ועקביות יוצאת דופן. בסיום המעמד פצח הקהל בריקוד של מצווה לכבודה של תורה.

מעמד הסיום בפלא יועץ (צילום: דוד ארזני )
