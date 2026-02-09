לאחר שנים של מצוקה ממושכת, נערך השבוע מעמד יציקת הבורות למקווה הטהרה הראשון בשכונת אחיסמך בלוד, המונה כיום למעלה מ־4,000 בתי אב, זאת לאחר שמאז הקמתה לא פעל בה מקווה טהרה מה שהקשה באופן משמעותי על התושבים בשכונה וגרם למצוקה משמעותית.

המעמד נערך בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, יחד עם רבני העיר והשכונה: המרא דאתרא הגרח"א ברוידא, רב קהילת הפרושים הגר"ש ולדנברג, רב בית הכנסת וראש כולל חזון איש הגר"י טופורוביץ, הגר"י נוישטט והרב אברהם סלונים. כאמור, פרוייקט הקמת המקווה יצא לדרך לאחר שנים בהן נאלצו תושבי השכונה לנסוע לשכונות אחרות לצורך טבילה. לנוכח גודל המצוקה והיקף האוכלוסייה, נרתם רה"י הגאון הגרא"י סולובייצ'יק לפעול באופן אישי לקידום המיזם והוא עמל ומתייגע רבות למען הקמת המקווה, כאשר לימינו ניצב הרב זליג מנדלוביטש מארה"ב, העומד בקשר רציף עם הרב אברהם סלונים. במהלך מעמד יציקת הבורות נשא הגר"ש שטיינמן דברים נרגשים. בתום המעמד פצחו הרבנים בריקודי שמחה, כשהאירוע נחתם בהתרגשות רבה ובתחושת הודאה על התקדמות בניית מקווה הטהרה עבור תושבי השכונה בפרט וטהרתן של ישראל בכלל.