קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, קול באשה: האם מותר לשמוע שירת נשים דרך אמצעים טכנולוגיים? ומה הדין בשירה המיוצרת ב-AI? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
היום לפני 38 שנה, בכב"ב בשבט תשמ"ח, נפטרה הרבנית מליובאוויטש. באחד מימי ה'שבעה', שהתקיימו בביתה בשכונת קראון הייטס, הגיע לנחם את הרבי דיפלומט ישראלי צעיר, שרק החל קריירה ציבורית בניו יורק שנים ספורות קודם לכן בנימין נתניהו | כך זה נשמע (חסידים)
שלושה בחורי ישיבה שצעדו על הקרח של נהר קפוא בניו יורק נלכדו לאחר שהקרח נשבר מתחת לרגליהם | לדברי תושבי השכונה, בני הישיבה הוזהרו על ידי התושבים כי מדובר במעשה מסוכן, אך אלו לא הקשיבו לקריאותיהם | השלושה חולצו בס"ד על ידי כוחות החילוץ, כאשר הם במצב היפותרמיה מסכן חיים (חרדים)
ארגון חוננו הגיש ערר לפרקליטות המדינה על החלטת מח"ש שלא לחקור שוטרים שלדברי חוננו הורידו עשרות נוסעי אוטובוס חרדים באישון לילה בצד הדרך, בעקבות תלונה על עישון באוטובוס, ועזבו את המקום תוך הפקרת הנוסעים (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, סערת החלב: האם אפשר להקל ב'חלב נכרי' בזמנינו, והאם 'אבקת חלב נכרי' כשרה למהדרין? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
העיתונאי הבכיר ביקש ב'פטריוטים' שלא ידברו על החרדים בעוד בנות הציונות הדתית לא עושות, לדבריו, צבא | ראש הממשלה לשעבר בנט תקף אותו: "אלה הרוגי מלכות ששילבו תורה והגנה" | ינון מגל לא נותר חייב: "מתפקד כשליח השמאל והקפלניסטים בתידלוק השינאה לחרדים לצורך פירוק הגוש האמוני" (אנשים)
הבחירות לכנסת צפויות להתקיים בשנה הקרובה והרצון לייצר שינוי אמיתי במדינת ישראל, מביא להקמת המון מפלגות חדשות, אחת מההתארגנויות הפוליטיות שאותה אנו חושפים לראשונה ב'כיכר השבת', היא של קבוצת חרדים מודרנים, שחלקה ניסתה לעשות זאת בעבר | 'כיכר השבת' חושף את המסמך המלא שכתבו ראשי המפלגה החדשה, שמתיימרת לייצג את הציבור החרדי (ארץ)
