נפתח הכשרה ל'הגנה מאש' בצערך בכבאות והצלה לצעירים חרדים בשירות אזרחי

הכשרה ייעודית להגנה מאש במערך כבאות והצלה נפתחה השבוע אליה הצטרפו משרתי שירות אזרחי חרדים. ההכשרה נפתחה לאחר מספר הכשרות למסלול לוחמי אש (חרדים)

לוחמי אש חרדים בשירות האזרחי (צילום: באדיבות המצלם)

מסלול השירות במערך הכבאות מהווה אבן דרך נוספת בהתרחבות השירות האזרחי ובכניסתם של בני שירות נוספים מהמגזר החרדי לתפקידי ליבה משמעותיים, מקצועיים ובעלי תרומה ישירה לביטחון האזרחי ולהצלת חיים.

הקורס נבנה באופן מותאם על מנת לאפשר שילוב מוצלח של צעירים חרדים במערך החירום האזרחי, תוך התאמה לאורח החיים החרדי, שמירה על מסגרת ערכית ותורנית, והקניית ידע מקצועי מעמיק בתחום מניעת שריפות, התנהלות באירועי חירום, זיהוי סיכונים והגנה על חיי אדם ורכוש.

בשנים האחרונות חווה השירות האזרחי תנופת התרחבות משמעותית במגזר החרדי, עם כניסה הולכת וגוברת של בני שירות לתחומים חיוניים כמו רפואה, חירום וביטחון אזרחי. פתיחת הכשרה נוספת בכבאות והצלה מצטרפת לשורה של מהלכים אסטרטגיים שנועדו להעמיק את השתלבות המגזר החרדי בשירות אזרחי משמעותי, מקצועי ובעל ערך לאומי.

הנתונים מלמדים על ביקוש הולך וגדל למסלולים אלו והכשרה להגנה מאש אחת מבין הכשרות נוספות שעתידות להתחיל בקרוב ביניהן מחזור נוסף של בודקי תוכנה במסגרת תכנית מעלות. מסלולים אלו הם חלק מהרחבת סל התפקידים וההכשרות המוצעות לבני השירות מהמגזר החרדי.

