מנכ"ל הרשות לשירות אזרחי מר ראובן פינסקי ומנכ"ל חברים שימי גשייד עקבו מקרוב אחר פעילות בני השירות במשטרת ישראל, איחוד הצלה, עיריית ירושלים ושירות בתי הסוהר • מנכ"ל השירות מר ראובן פינסקי: "בני השירות תורמים תרומה רוחבית ומעצבים את פניה היפות של מדינת ישראל • מנכ"ל "חברים" שימי גשייד: "מרגש מאוד לראות את ההתפתחות והאופק התעסוקתי של בני השירות שעושים שירות משמעותי בגופים מובילים" (חרדים)
גבריאל, שנכנס בגיל 22 לשירות האזרחי מכהן כיום כמנהל צוות בכיר בשלוחה הישראלית של חברת הייטק בינלאומית, נתן שהתחיל את השירות בגיל 25 מונה לאחרונה לראש אגף בחברה ציבורית • ראובן פינסקי, מנכ"ל הרשות לשירות לאומי-אזרחי: "תכנית 'מעלות 3' היוצאת כעת לדרך מבטיחה הצלחה גדולה עוד יותר ומעניקה אופק תעסוקתי גבוה למשתתפים" (תעסוקה)
מנכ"לית מיקרוסופט ישראל, מיכל ברוורמן־בלומנשטיק: "יש בארץ מאגרי תעסוקה בלתי מנוצלים בממדים גדולים היכולים לשמש מקור לא אכזב לכוח עבודה הייטקיסטי מעולה. קודם כל אני מתכוונת לעובדות ולעובדים מהקהילה החרדית" (תעסוקה)
לאחר עבודה מאומצת, שיתוף הפעולה הפורה בין בית החולים וולפסון לארגון חברים, המתפעל את השירות הלאומי החרדי - נשא פירות, ומספר מתנדבים מטעם הארגון החלו עבודתם המסורה בבית החולים וולפסון. המתנדבים מאיישים מגוון תפקידים ביניהם: שינוע, סיוע לצוות הרפואי במחלקות, מובילי שירות ועוד (בארץ)
ראובן פינסקי המשמש כמנכ"ל הרשות לשירות לאומי אזרחי הגיע במהלך הימים האחרונים לביקור בעיר אשדוד שהייתה בקו האש וספגה מטח רקטות מעזה ללא הרף • המנכ"ל פגש את המתנדבים החרדים בגופי הביטחון וההצלה אשר פעלו בקור רוח והיו ערוכים לתת מענה לכלל נפגעי המבצע • מנכ"ל הרשות: "תרומתם של המתנדבים החרדיים לכלל אזרחי ישראל היא אדירה" (חרדים, מקודם)
מתנדבי השירות שעובדים מחוץ לשעות השירות ונפגעו כלכלית במהלך המשבר יכולים להגיש בקשה ולקבל את המענק • מנכ"ל השירות האזרחי מר ראובן פינסקי: "היה לנו ברור לכל אורך הדרך שצריך וראוי לעזור למתנדבים המסורים שנפגעו" (בארץ, מקודם)