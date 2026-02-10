כיכר השבת
נישא רק לפני חודשיים

הגר"ד לנדו במכתב לאברך שנעצר: "לא התכוונו להצר לך - אלא לכל בני התורה"

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ביקש לשלוח לאברך הרב אברהם בן דיין, שנעצר "בעוון" לימוד תורה, מכתב מיוחד שכתב לו, בו הוא חיזק אותו ואת משפחתו | המכתב המלא (חדשות חרדים)

הגר"ד לנדו והמכתב (צילום: חיים גרוסמן)

האברך, הרב אברהם בן דיין, עצור מזה מספר ימים, בעוון לימוד תורה על ידי רשויות הצבא, הגאון רבי דב לנדו, שיגר לו מכתב חיזוק מיוחד.

ל'כיכר השבת' נודע, כי מיד לאחר שהגר"ד כתב את המכתב, הוא ביקש להעביר זאת לאברך ללא שיהוי ואכן, עורך דינו של האברך מסר לו את המכתב לפני זמן קצר.

במכתב בכתב ידו, כתב הגר"ד: "להאברך היקר הרב ר' אברהם בן דיין שליט"א, שוכט"ס, מאד ציערתני הידיעה המדאיגה אודות העוול המזעזע נפשות שעשו לך שאסרוך בבית האסורים "בעוון" לימוד התורה ר"ל".

"והנני", הוסיף וכתב ראש הישיבה: "לחזק אותך ואת משפחתך שיחיו, שלא התכוונו בפעולה זו אליך, אלא לכל בני התורה, שהם ולימודם לצנינים בעיניהם, שרע וחורה להם בראותם את ההתפתחות המבורכת של עולם התורה, וזכית להיות נציג לומדי התורה כדי לפגוע בהם במזימותיהם".

לסיום כתב ראש הישיבה: "נקווה להשם שתזכה להשתחרר במהרה ולשוב ללימודיך ולקדש שם שמים בכל אורחותיך והליכותיך ולשבת באהלה של תורה כמקדם. דורש שלומך ושלום תורתך. דוב לנדו".

כפי שדווח לפני יומיים ב'כיכר השבת', ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התקשר לחזק ולעודד את אשתו של האברך הרב אברהם בן דיין שהוסגר אמש למשטרה הצבאית, חודשים אחרי שהתחתן.

בשיחה אמר ראש הישיבה: "בעזרת השם יעשו את המקסימום שאפשר לעשות. כמה ימים הוא ייצא בעזרת השם", הבטיח ראש הישיבה לאישה המודאגת. "לא יותר מעשרה ימים".

השיחה עם הגרמ"ה הירש
בן דיין כזכור, התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה. אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסיגרו לידי המשטרה הצבאית.

2
הדרך של ההפגנות מאוד טובה ומועילה, המשטרה הצבאית לא נכנסת לבני ברק, הם מפחדים להיות לכודים בתוך אלפי חרדים.
אברך בן תורה מבני ברק
אנחנו הולכים לפי הרב יצחק יוסף והרב לנדו מה שהם יגידו נעשה ונישמע
יוסף חיים נעים
המון ספרדים משתתפים בהפגנות, רוב העצורים ספרדים.
אברך בן תורה מבני ברק
1
תצאו מהקואליציה של הרשעים שכאילו באים לעזור לנו ובשקט מפרקים את הישיבות, נתניהו הבטיח חוק ולא מקיים, גפני תפיל את הממשלה
צדוק

