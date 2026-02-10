האברך, הרב אברהם בן דיין, עצור מזה מספר ימים, בעוון לימוד תורה על ידי רשויות הצבא, הגאון רבי דב לנדו, שיגר לו מכתב חיזוק מיוחד.
ל'כיכר השבת' נודע, כי מיד לאחר שהגר"ד כתב את המכתב, הוא ביקש להעביר זאת לאברך ללא שיהוי ואכן, עורך דינו של האברך מסר לו את המכתב לפני זמן קצר.
במכתב בכתב ידו, כתב הגר"ד: "להאברך היקר הרב ר' אברהם בן דיין שליט"א, שוכט"ס, מאד ציערתני הידיעה המדאיגה אודות העוול המזעזע נפשות שעשו לך שאסרוך בבית האסורים "בעוון" לימוד התורה ר"ל".
"והנני", הוסיף וכתב ראש הישיבה: "לחזק אותך ואת משפחתך שיחיו, שלא התכוונו בפעולה זו אליך, אלא לכל בני התורה, שהם ולימודם לצנינים בעיניהם, שרע וחורה להם בראותם את ההתפתחות המבורכת של עולם התורה, וזכית להיות נציג לומדי התורה כדי לפגוע בהם במזימותיהם".
לסיום כתב ראש הישיבה: "נקווה להשם שתזכה להשתחרר במהרה ולשוב ללימודיך ולקדש שם שמים בכל אורחותיך והליכותיך ולשבת באהלה של תורה כמקדם. דורש שלומך ושלום תורתך. דוב לנדו".
כפי שדווח לפני יומיים ב'כיכר השבת', ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התקשר לחזק ולעודד את אשתו של האברך הרב אברהם בן דיין שהוסגר אמש למשטרה הצבאית, חודשים אחרי שהתחתן.
בשיחה אמר ראש הישיבה: "בעזרת השם יעשו את המקסימום שאפשר לעשות. כמה ימים הוא ייצא בעזרת השם", הבטיח ראש הישיבה לאישה המודאגת. "לא יותר מעשרה ימים".
בן דיין כזכור, התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה. אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסיגרו לידי המשטרה הצבאית.
