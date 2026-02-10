האברך, הרב אברהם בן דיין, עצור מזה מספר ימים, בעוון לימוד תורה על ידי רשויות הצבא, הגאון רבי דב לנדו, שיגר לו מכתב חיזוק מיוחד.

ל'כיכר השבת' נודע, כי מיד לאחר שהגר"ד כתב את המכתב, הוא ביקש להעביר זאת לאברך ללא שיהוי ואכן, עורך דינו של האברך מסר לו את המכתב לפני זמן קצר.

במכתב בכתב ידו, כתב הגר"ד: "להאברך היקר הרב ר' אברהם בן דיין שליט"א, שוכט"ס, מאד ציערתני הידיעה המדאיגה אודות העוול המזעזע נפשות שעשו לך שאסרוך בבית האסורים "בעוון" לימוד התורה ר"ל".

"והנני", הוסיף וכתב ראש הישיבה: "לחזק אותך ואת משפחתך שיחיו, שלא התכוונו בפעולה זו אליך, אלא לכל בני התורה, שהם ולימודם לצנינים בעיניהם, שרע וחורה להם בראותם את ההתפתחות המבורכת של עולם התורה, וזכית להיות נציג לומדי התורה כדי לפגוע בהם במזימותיהם".

לסיום כתב ראש הישיבה: "נקווה להשם שתזכה להשתחרר במהרה ולשוב ללימודיך ולקדש שם שמים בכל אורחותיך והליכותיך ולשבת באהלה של תורה כמקדם. דורש שלומך ושלום תורתך. דוב לנדו".