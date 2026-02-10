מעצר האח השכול שעורר סערה - צילום: לפי סעיף 27א מעצר האח השכול שעורר סערה | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:34 מעצר האח השכול שעורר סערה ( צילום: לפי סעיף 27א )

לפני כחודש נעצר ברחובות חיפה, התלמיד מנחם כהן, חסיד חב"ד ואחיו של שניאור כהן הי"ד, חייל חרדי שנפל במלחמת חרבות ברזל, זאת לאחר שהקים דודן תפילין במסגרת פעילותו להנצחת זכר אחיו, לצד שלט עם תמונת אחיו החייל שנפל בצפון רצועת עזה.

על פי העדויות שהגיעו למשרד לביטחון לאומי, למקום הגיעה ניידת פיקוח עירונית, הדוכן והשלט הוחרמו, כהן הוכנס לניידת, ורק לאחר שיחה בניידת הוא שוחרר. במכתב ששלח מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי צוין כי למשרד הגיעה תלונה חמורה בגין ביזוי זכרו של סמל שניאור זלמן כהן הי"ד, ומעצר אחיו השכול. עוד צוין כי המשרד הופנה לתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, שבו נראה שוטר ממערך האכיפה המקומי מעכב אדם שהקים דוכן תפילין סמוך לבית ספר בעיר וכי על פניו נראה כי מדובר בפעולת אכיפה שאינה מצויה בסמכות מערך האכיפה המקומית, ולפיכך עיריית חיפה לבירור מיידי ומקיף של המשך פעילות. המקרה עורר זעם רב, במיוחד בכך שמדובר באח שכול שפעל לעילוי נשמת אחיו, אשר נפל בהגנה על מדינת ישראל.

המכתב של מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי

שליח חב"ד בחיפה, הרב יהודה גינזבורג, הביע זעזוע ואמר מיד לאחר האירוע: "במשך יותר מ-50 שנה יוצאים חב"דניקים לרחבי העיר חיפה, להניח תפילין ולזכות יהודים במצוות תפילין. תמיד זה היה באווירה טובה לצערנו, יש כאלה שמנסים להתסיס את הרוחות. אנחנו מצפים מעיריית חיפה להתנצל ולעבוד בתיאום עם הפעילות החשובה הזו, ואנחנו בטוחים שזה טעות חד פעמית של העירייה ולא משהו קבוע".

יצוין כי מהמשטרה נמסר אז בתגובה: "בניגוד לנטען בפרסומים העלולים להטעות את הציבור, הרי שמדובר על עיכובו של אדם לאחר שהתעמת עם פקחי העירייה במקום. על מנת להעמיד דברים על דיוקם, למשטרה אין כל עניין לפגוע בדוכני הנחת תפילין וכן אין קשר לעמדת התפילין אותה הקים, אלא בשל עבירת רעש והתלהמות מול הפקחים שזימנו את השיטור העירוני למקום. הבחור שוחרר כעבור מספר דקות לאחר הבירור המשטרתי וסוגייה זו תיבדק מול העירייה".