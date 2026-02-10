ענקית הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר משיקה שירות חדש המאפשר להרכיב ולהזמין שילוב יעדים בהזמנה אחת (Multi Leg), הכולל התאמת לוחות הזמנים. עם זאת, המזוודות עדיין לא יטוסו באופן אוטומטי ליעד הסופי.

השירות החדש מאפשר ללקוחות הישראלים להגיע בהזמנה אחת לאלפי יעדים ברשת הנרחבת של Wizz Air, הכוללת בסך הכל כ-8,000 יעדים, בניגוד להזמנה נפרדת ומתישה אותה היינו צריכים לבצע עד היום.

השירות פותח בשיתוף חברת טכנולוגיית התיירות Dohop, ומאפשר ללקוחות להרכיב טיול משולב של מספר יעדים, ובכך חוסך זמן ומקטין את הסיכון לטעויות בלוחות הזמנים.

במסגרת ה-Wizz Link, נוסעים יכולים גם להוסיף את שירות ConnectSure - שירות הגנה המספק סיוע במקרה של עיכובים, ביטולים או פספוס טיסות, ומבטיח שקט נפשי לאורך כל המסע.

השירות החדש מצטרף להודעת החברה באוקטובר האחרון כי תחל בקרוב בפיילוט חדש במספר יעדים באירופה, שבו תציע מקומות משודרגים עם מרווח רגליים גדול יותר ומושב אמצעי חסום.

במסגרת הפיילוט, שנקרא "Wizz Class", תוצע ללקוחות מחלקת עסקים בגרסת הלואו-קוסט, שתופרד משאר הנוסעים. ככל הנראה מדובר בשורה אחת או שתיים בלבד בשלב ראשון במטוסים, כלומר ארבעה עד שמונה מושבים, שיופעלו בתצורת European Business, כלומר מושבי מחלקת תיירים עם מושב אמצע (B/E) מופרד.

בחברה מדגישים כי בשונה ממחלקות עסקים אחרות בטיסות קצרות טווח באירופה, לא מדובר במוצר מלא הכולל ארוחות, טרקלינים או שירותים נוספים, אלא במוצר “מושב בלבד” שמעניק חוויית טיסה מעט רגועה ומרווחת יותר.