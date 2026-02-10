ראש הממשלה נתניהו נוסע היום לפגישה נוספת עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אירוע שהוגדר בכלי התקשורת בישראל כ"נסיעת חירום" לאחר פתיחת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.

ראש הממשלה הישראלי ייפגש מחר בפעם השביעית עם הנשיא האמריקני, מעמד לו זכו מנהיגי מדינות מעטים בעולם אם בכלל.

אולם, ברקע השיחות המתקיימות בין וושינגטון לטהרן והארמדה העצומה ששינע הנשיא טראמפ למזרח התיכון לחופי איראן, מספר תאוריות וספקולציות החלו להתעורר סביב הנסיעה הייחודית.

גרסת השכנוע

טרם עלה על מטוס 'כנף ציון', הסביר היום (שלישי) ראש הממשלה נתניהו כי נסיעתו נועדה להבהיר לארה"ב את הקווים האדומים של ישראל מול איראן.

"אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים לא רק לישראל אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון", אמר נתניהו למצלמות.

לאחר השבחים שחילק טראמפ לתהליך השיחות מול האיראנים, גרסה זו - שקרובה לגרסה הרשמית של ישראל, טוענת כי נתניהו נוסע לוושינגטון בכדי לשכנע את מנהיג העולם החופשי לקבל החלטה על תקיפה.

בישראל מבינים כי משא ומתן עם איראן בבחינת 'כוסות רוח למת', ואף מעניק זמן נוסף לאיראנים להכין את המלחמה הבלתי נמנעת.

אם כך הם פני הדברים, המשמעות היא שבישראל מבחינים ב"התקררות" של נשיא ארה"ב מביצוע התקיפה באיראן, למרות האיומים ולמרות לינקולן.

נתניהו נוסע אפוא לוושינגטון כדי להציג לטראמפ את העמדה הישראלית, הטוענת כי אין סיכוי להגיע להסכמות עם איראן וכי תקיפה היא בלתי נמנעת למען הגנתה של ישראל, ארה"ב והעולם החופשי.

הגרסה האופטימית

לפי האופטימיים שבין פרשני הגיאופוליטיקה הטראמפית, ראש הממשלה ונשיא ארה"ב נמצאים בעמדה אחת, "באותו ראש", לפיה תקיפת המשטר היא בלתי נמנעת.

לפי זה, המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן נועד בעיקר לקבל לגיטימציה בינלאומית למהלך מלחמתי, ואולי גם כסוג של מהלך הטעיה מול האיראנים.

בהתאם לתיאוריה, נסיעתו של ראש הממשלה נועדה בעיקר לחלוקת מודיעין בין שני מנהיגי המדינות, תיאום תקיפות משולבות והגנה לישראל ברגע האמת.

בניגוד למה שמנסה ראש הממשלה לצייר כנסיעה לניסיון שכנוע, מדובר למעשה במהלך של תיאום צבאי-אסטרטגי-טקטי מול הנשיא האמריקני, כאשר שני הצדדים מסכימים בדעה אחת כי זמן המלחמה כבר הגיע.

הגרסה הקיצונית

גם אם הגרסה האחרונה מתאימה ככל הנראה יותר לסרט מדע בדיוני, כבר למדנו בעבר כי בכל מה שקשור לנשיא טראמפ אי אפשר לשלול דבר.

לפי אותה תיאוריה, נתניהו נוסע לוושינגטון כדי להשתתף עם הנשיא טראמפ באופן פעיל ברגע המתקפה.

פרשן ישראלי מוכשר שאימץ את הרעיון, תיאר כי "טראמפ פשוט רוצה את ביבי לידו בחמ"ל המבצעים של הבית הלבן כאשר התקיפה באיראן יוצאת לדרך".

הוא הרי יהיה הראשון שיסדר לאורח את הכסא, ובלבד שייתן לו קורטוב של תשומת לב", כתב.

נתניהו אם כן טס לוושינגטון לא כדי לשכנע, לא כדי לתכנן את המתקפה - כי הכל כבר מתוכנן בין שני הצבאות מזה זמן רב, אלא כדי להפגין נוכחות לצד הנשיא טראמפ בזמן התקיפה, מעמד שיקרין שיתוף פעולה חסר תקדים בין ירושלים לוושינגטון ועוצמת ברזל נגד המשטר.

כמו שנוכחנו לראות פעמים רבות עם הנשיא טראמפ, לא ניתן באמת לדעת מה יקרה מחר, וגם לא בעוד שעה. נותר רק לקוות, ובעיקר, להתפלל.